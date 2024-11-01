В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за снежной бури

На федеральных трассах Челябинской области 2 и 3 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильных снегопадов с дождем и усиления ветра до 26 метров в секунду. О том, что в регионе ожидаются дожди, переходящие в снег, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Настойчиво рекомендуем воздержаться от поездок 2 и 3 ноября, в особенности в условиях горнозаводской зоны. В отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные осадки, очень сильные гололедные явления и усиление ветра до 21 — 26 метров в секунду», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
По прогнозам, в регионе ожидаются дожди, переходящие в снег и сильные мокрые снегопады. Также возможно отложение мокрого снега и гололедица. Обильные осадки в горнозаводской зоне трассы М-5 выпали и 1 ноября. Как ранее сообщили в управлении, движение на трассе осталось рабочим за счет своевременных очистке и просыпке дороги.
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