Из-за начавшегося снегопада на территории Челябинской области, водителей просят воздержаться от дальних поездок. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Мы находимся на 1737-м километре автодороги Москва-Челябинск (Златоустовский городской округ — прим. URA.RU). Просим водителей воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канала региональной Госавтоинспекции. На территории Челябинской области пошел снег.
В Челябинской области ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов. С 1 по 3 ноября ожидается мокрый снег с дождем, метели и порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
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