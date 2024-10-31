31 октября 2024

Федеральную трассу М-5 «Урал» в Челябинской области засыпает снегом. Видео

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Ново-Московский тракт. Свердловская область, снег, зима, указатель, ново московский тракт, трасса, челябинск
В Челябинской области начался снегопад (архивное фото) Фото:

Из-за начавшегося снегопада на территории Челябинской области, водителей просят воздержаться от дальних поездок. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Мы находимся на 1737-м километре автодороги Москва-Челябинск (Златоустовский городской округ — прим. URA.RU). Просим водителей воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канала региональной Госавтоинспекции. На территории Челябинской области пошел снег.

В Челябинской области ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов. С 1 по 3 ноября ожидается мокрый снег с дождем, метели и порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

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Из-за начавшегося снегопада на территории Челябинской области, водителей просят воздержаться от дальних поездок. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Мы находимся на 1737-м километре автодороги Москва-Челябинск (Златоустовский городской округ — прим. URA.RU). Просим водителей воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канала региональной Госавтоинспекции. На территории Челябинской области пошел снег. В Челябинской области ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов. С 1 по 3 ноября ожидается мокрый снег с дождем, метели и порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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