Сначала спецоперации на Украине лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил активно поддерживать российских военных на СВО. Об этом рассказала глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
«С самого начала СВО уважаемый товарищ Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии», — заявила Цой Сон Хи. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
На переговорах с Сергеем Лавровым обе стороны подчеркнули, что отношения между странами вышли на новый уровень, характеризующийся стратегическим партнерством и тесным взаимодействием, особенно в области безопасности. Лавров отметил установление крепких связей между военными и спецслужбами двух стран, что помогает решать важные задачи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.