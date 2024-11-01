ЦГМС: в ноябре в Челябинской области повторятся снегопады и туманы прошлого года

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Туман. Челябинск , погода, нму, климат, туман
В ноябре 2023 года в Челябинскую область также занесло снегом и окутало туманами Фото:

В Челябинской области прогноз погоды на предстоящий ноябрь практически повторяет ситуацию в ноябре 2023 года с его длительными туманами и снегопадами. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ноябре 2023 в связи с интенсивным западно-восточным переносом через территорию Челябинской области проходил ряд атлантических циклонов. При этом часто происходило натекания теплых и влажных воздушных масс, что приводило к образованию туманов, гололеда, изморози, сложных отложений и налипанию мокрого снега на проводах», — сообщили метеорологи.

Синоптики напомнили, что туманы в ноябре прошлого года длились порядка 16 дней, причем видимость составляла всего от 200 метров до одного киломентра. Так, в Магнитогорске туманом заволокло город на трое сеток, с 5 по 7 ноября. Всего в регионе восемь дней был гололед, семь дней мокрый снег и шесть дней изморозь. В ночь на 1 ноября 2023 года на метеостанции Южноуральск зафиксировано очень сильное налипание снега на провода — 52 мм.

Ранее метеорологи предупреждали о том, что погода в ноябре будет очень снежной. В регионе за несколько дней может выпасть до трех месячных норм осадков. Кроме того, в начале месяца объявлено штормовое предупреждение, скорость ветра может достигать 26 метров в секунду.

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В Челябинской области прогноз погоды на предстоящий ноябрь практически повторяет ситуацию в ноябре 2023 года с его длительными туманами и снегопадами. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ноябре 2023 в связи с интенсивным западно-восточным переносом через территорию Челябинской области проходил ряд атлантических циклонов. При этом часто происходило натекания теплых и влажных воздушных масс, что приводило к образованию туманов, гололеда, изморози, сложных отложений и налипанию мокрого снега на проводах», — сообщили метеорологи. Синоптики напомнили, что туманы в ноябре прошлого года длились порядка 16 дней, причем видимость составляла всего от 200 метров до одного киломентра. Так, в Магнитогорске туманом заволокло город на трое сеток, с 5 по 7 ноября. Всего в регионе восемь дней был гололед, семь дней мокрый снег и шесть дней изморозь. В ночь на 1 ноября 2023 года на метеостанции Южноуральск зафиксировано очень сильное налипание снега на провода — 52 мм. Ранее метеорологи предупреждали о том, что погода в ноябре будет очень снежной. В регионе за несколько дней может выпасть до трех месячных норм осадков. Кроме того, в начале месяца объявлено штормовое предупреждение, скорость ветра может достигать 26 метров в секунду.
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