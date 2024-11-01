Замначальника отдела МВД задержали в аэропорту Сочи

В Сочи задержали начальника отдела МВД за контрабанду iPhone
В Сочи задержали заместителя начальника отдела МВД. Его подозревают в контрабанде iPhone. Об этом сообщили правоохранители.
«Замначальника отдела МВД задержан в аэропорту Сочи по подозрению в контрабанде телефонов iPhone из ОАЭ», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения правоохранительных органов. Кто именно был задержан, пока не сообщается.
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