Замначальника отдела МВД задержали в аэропорту Сочи

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В Сочи задержали начальника отдела МВД за контрабанду iPhone Фото:

В Сочи задержали заместителя начальника отдела МВД. Его подозревают в контрабанде iPhone. Об этом сообщили правоохранители.

«Замначальника отдела МВД задержан в аэропорту Сочи по подозрению в контрабанде телефонов iPhone из ОАЭ», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения правоохранительных органов. Кто именно был задержан, пока не сообщается.

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В Сочи задержали заместителя начальника отдела МВД. Его подозревают в контрабанде iPhone. Об этом сообщили правоохранители. «Замначальника отдела МВД задержан в аэропорту Сочи по подозрению в контрабанде телефонов iPhone из ОАЭ», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения правоохранительных органов. Кто именно был задержан, пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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