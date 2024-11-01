Замначальника отдела МВД задержали в аэропорту Сочи

01 ноября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

В Сочи задержали начальника отдела МВД за контрабанду iPhone Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сочи задержали заместителя начальника отдела МВД. Его подозревают в контрабанде iPhone. Об этом сообщили правоохранители. «Замначальника отдела МВД задержан в аэропорту Сочи по подозрению в контрабанде телефонов iPhone из ОАЭ», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения правоохранительных органов. Кто именно был задержан, пока не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сочи задержали заместителя начальника отдела МВД. Его подозревают в контрабанде iPhone. Об этом сообщили правоохранители. «Замначальника отдела МВД задержан в аэропорту Сочи по подозрению в контрабанде телефонов iPhone из ОАЭ», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения правоохранительных органов. Кто именно был задержан, пока не сообщается.