Какие в России есть альтернативы коровьему молоку

Артем Белов: в России возросло производство продуктов из козьего молока
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наибольшую долю на рынке после коровьего молока занимает козье
Наибольшую долю на рынке после коровьего молока занимает козье Фото:

Национальные республики стали основными потребителями альтернатив коровьего молока. Правда, как сообщил URA.RU генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов, доля этого продукта на рынке занимает несколько процентных пунктов.

По прогнозу эксперта, спрос на все молочные категории будет расти при увеличении доходов россиян. В том числе это касается молока других животных и продукция из него.

«Сейчас наибольшую долю на рынке занимает козье молоко: оно представлено в различных формах, как в питьевом, так и в сырах. Еще в России также потребляется овечье молоко, а в ряде национальных республик используют кобылье — из него там производят много популярных кисломолочных продуктов. Можно сказать, что это нишевая продукция, но в своих кругах она имеет значительное признание», — делится гендиректор «Союзмолока».

Артем Белов отметил, что в России в этом году был запущен очень амбициозный проект: теперь в стране производят заменитель грудного молока на основе козьего.

«Это уникальная история! Один из агрохолдингов разработал такой продукт. Во всем мире не так много компаний, способных производить заменитель грудного молока для детей до 6 месяцев», — добавил эксперт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Национальные республики стали основными потребителями альтернатив коровьего молока. Правда, как сообщил URA.RU генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов, доля этого продукта на рынке занимает несколько процентных пунктов. По прогнозу эксперта, спрос на все молочные категории будет расти при увеличении доходов россиян. В том числе это касается молока других животных и продукция из него. «Сейчас наибольшую долю на рынке занимает козье молоко: оно представлено в различных формах, как в питьевом, так и в сырах. Еще в России также потребляется овечье молоко, а в ряде национальных республик используют кобылье — из него там производят много популярных кисломолочных продуктов. Можно сказать, что это нишевая продукция, но в своих кругах она имеет значительное признание», — делится гендиректор «Союзмолока». Артем Белов отметил, что в России в этом году был запущен очень амбициозный проект: теперь в стране производят заменитель грудного молока на основе козьего. «Это уникальная история! Один из агрохолдингов разработал такой продукт. Во всем мире не так много компаний, способных производить заменитель грудного молока для детей до 6 месяцев», — добавил эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...