Какие в России есть альтернативы коровьему молоку

Национальные республики стали основными потребителями альтернатив коровьего молока. Правда, как сообщил URA.RU генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов, доля этого продукта на рынке занимает несколько процентных пунктов.
По прогнозу эксперта, спрос на все молочные категории будет расти при увеличении доходов россиян. В том числе это касается молока других животных и продукция из него.
«Сейчас наибольшую долю на рынке занимает козье молоко: оно представлено в различных формах, как в питьевом, так и в сырах. Еще в России также потребляется овечье молоко, а в ряде национальных республик используют кобылье — из него там производят много популярных кисломолочных продуктов. Можно сказать, что это нишевая продукция, но в своих кругах она имеет значительное признание», — делится гендиректор «Союзмолока».
Артем Белов отметил, что в России в этом году был запущен очень амбициозный проект: теперь в стране производят заменитель грудного молока на основе козьего.
«Это уникальная история! Один из агрохолдингов разработал такой продукт. Во всем мире не так много компаний, способных производить заменитель грудного молока для детей до 6 месяцев», — добавил эксперт.
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