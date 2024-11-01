Что ждет рынок «молочки» после встряски цен на сливочное масло

Цены на сливочное масло в России выросли на фоне нехватки сливок. Они потребовались для повышения производства мороженого и сыров. Развитие последней категории стимулировали санкции США и ЕС. Как изменился рынок кисломолочной продукции, что будет с ценами до конца 2024 года и почему российские производители продают молоко Алжиру в интервью корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов.
Прогноз на ноябрь
-Артем Сергеевич, регулярно появляются новости о подорожании разной молочной продукции, на которые реагирует, в том числе Минсельхоз и правительство. Какие факторы влияют на цены и от чего зависит финальная стоимость продукта?
-Если мы посмотрим на динамику цен на молочные продукты за последние два года, то увидим, что темпы их роста существенно отставали от уровня продовольственной инфляции. В то время как последняя ежегодно составляла порядка 10%, молочная категория росла стандартно в 1,-2 раза более медленными темпами — порядка 5-6%. В некотором смысле, молочная категория была дефлятором в общем росте цен на продовольствие.
Прошлым летом из-за низкой стоимости сырья производители имели возможность держать цены на молоко, молочные продукты и сливочное масло. В молочной категории доля сырья составляет от 20 до 80% в себестоимости, а именно себестоимость производства в первую очередь влияет на ценообразование продукта.
Цена на сырое молоко увеличилась на 21,8% в этом сентябре в сравнении с сентябрем прошлого года. Также влияет увеличение стоимости рабочей силы, логистики, которая может достигать тысячи километров и составлять 4-5 рублей на литр, индексация цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и так далее.
С 2014 по 2022 год структура потребления изменилась: снизился спрос на традиционные молочные продукты, выросло потребление сыров, мороженого, йогуртов, десертов. Однако за прошлый год потребление росло по всем категориям и увеличилось на 6%, сейчас мы видим такой же рост.
-Удается ли рынку закрыть потребности россиян?
-Мы производим около 26 млн тонн молока, и оно «расходится» на разные продукты. Если говорить про питьевое молоко различных видов, то на него приходится где-то 5-5,5 млн тонн. С 2014 года мы демонстрируем хорошие устойчивые темпы роста порядка 3-4% ежегодно, что позволяло нам замещать импорт. Уровень самообеспеченности за последние 10 лет вырос с 74 до 86-87%. Однако сейчас спрос растет быстрее, чем мы можем прирастать в товарном молоке. Это приводит к некоторым диспропорциям на сырьевом рынке.
Приоритетная задача для индустрии — это наращивание производства сырья. Прогнозы Минэкономразвития указывают, что доходы населения продолжат расти. Это означает, что потребление молочной продукции также увеличится. И отрасли важно удовлетворить спрос.
-Возможно ли сделать какой-то прогноз, что будет с ценами в конце этого года и начале следующего?
-Думаю, что уже в ноябре ситуация будет достаточно стабильная. Не ожидается и в начале следующего года каких-то очень серьезных всплесков цен, если, конечно, не будет каких-то дополнительных факторов, влияющих на рост себестоимости. Пока мой прогноз таков, что ситуация, скорее всего, будет достаточно стабильной.
Куда уходят сливки
-Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил восполнить рынок за счет импорта. Из каких стран будут доставлять продукт и как это повлияет на цены? Ведь, наверняка, нужно будет заложить в стоимость логистику, транспортировку…
-Тут нужно отметить важную вещь. Мы, несмотря на некую обособленность, по-прежнему зависим от мирового рынка, в том числе, и по ценообразованию. Рост стоимости сливочного масла происходит не только в России. Например, в Европейском союзе за год цена на масло выросла на 70%, в Новой Зеландии — более чем на 30%. Ситуация с дефицитом жиров влияет на все глобальные рынки.
За последний год увеличились поставки из Киргизии, из Азербайджана. Также были выданы разрешения на поставки масла с нескольких предприятий в Иране и Индии, которые в ноябре-декабре начнут поставлять сливочное масло и, возможно, сливки.
Чтобы обеспечить конкурентоспособность этого продукта с учетом всех логистических затрат и рисков, связанных с проведением платежей, планируется введение квотированных поставок масла с нулевыми таможенными пошлинами.
Сейчас они составляют около 15%, но не распространяются на страны ближнего зарубежья, только на дальние. Обнуление ставок должны сделать привозимый продукт конкурентоспособным. Не думаю, что цены будут значительно ниже текущей на внутреннем рынке, но она станет сопоставимой и привлечет дополнительные объемы, способствуя сбалансированному развитию рынка.
-Как обстоят дела с другими продуктами из молока? Не повторится ли сценарий со сливочным маслом с какими-то другими товарами?
-Рост цен на сливки и сливочное масло, отчасти, способствовал тому, что по остальным молочным продуктам, производимым предприятиями, динамика цен была более скромной. Хотя себестоимость продукции выросла, ожидается, что со временем цены стабилизируются. Думаю, что в какой-то перспективе молочная категория не будет расти быстрее продовольственной инфляции.
-А если сравнить объемы с кисломолочной продукцией?
-Кефир, сметана, сыры, творога — это базовый набор продуктов. Если говорить о долгосрочных тенденциях, то можно выделить несколько продуктовых категорий, которые демонстрируют хорошие темпы роста и, вероятно, сохранят динамику.
Прежде всего, это сыр. В настоящее время потребление сыра составляет около 7 кг на душу населения в год. За последние два года потребление этого продукта увеличивается двузначными темпами. В прошлом году рост составил около 13%. Мы пока потребляем сыров в 1,5–2 раза меньше, чем в среднем по Европе, но, постепенно будем приближаться к этому уровню.
Вторая важная категория, которая демонстрирует динамичный рост — мороженое. В прошлом году объемы потребления были практически рекордными за всю современную историю России, и в этом году ситуация аналогичная. Прирост производства мороженого в этом году составил около 24%.
Это, кстати, одна из причин, почему на рынке сливочного масла и сливок сложилась напряженная ситуация. Сегменты, потребляющие эти продукты, значительно выросли. Мороженое, ряд сыров, таких как творожный, а также продукты для HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес — прим. ред.) — все это факторы, которые создают дополнительный спрос на сливки.
«Не молоко» сбежало
-Россия стала первым государством, которое разработало стандарт на растительные напитки, выделив их в отдельную категорию. «Союзмолоко»»» выступало против использования названия «молоко» к этим напиткам. Чего удалось добиться введением этого технического регламента?
-Растительные напитки, как и такие продукты — это отдельная категория. Однако некоторые недобросовестные игроки на рынке вводят потребителей в заблуждение, называя свои напитки «молоком». Это не совсем корректно, так как данный продукт не имеет отношения к молоку. С точки зрения питательности и состава, это совсем другой продукт. Поэтому абсолютно разумно, что рынок растительных напитков, который активно развивается, был стандартизирован, у них появился ГОСТ. У потребителей не должно быть никаких иллюзий относительно их состава.
Если вы обратили внимание, то за последние несколько лет мы добились очень важного результата — на рынке практически не осталось растительных напитков, которые называют «молоко». Это помогает потребителям четко понимать, что они покупают.
-После введения против России санкций стало ли сложнее производить кисломолочную продукцию и сыры?
-Думаю, что я не обману, если скажу, что сыры — самая выигравшая от санкций молочная категория. До 2014 года более половины потребляемого объема импортировался. Сейчас мы потребляем более миллиона тонн сыров ежегодно. И 80% из них производятся в России.
Мы научились делать не только традиционные полутвердые сыры, но и сыры с белой и голубой плесенью, буратту, моцареллу, рикотту, белые по типу сыра фета. По большому счету, в России производится практически весь ассортимент, который можно представить.
Рынок растет динамично. Вместе с поставками со стороны белорусских коллег спрос на рынке практически закрыт. Объем остального импорта очень небольшой: какое-то количество продуктов мы поставляем из Сербии, что-то везем из Южной Америки, но это минимальные, точечные поставки.
Освоение Алжира
-Наши продукты готовы импортировать другие страны?
-Сейчас каждый 25-й литр произведенного в России молока экспортируется. Это около 500 млн долларов ежегодно. Примерно 80% этого объема направляется в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию и другие. Эти продукты любят, они пользуются популярностью и занимают свое место на полках магазинов.
Однако за последние два года наблюдается заметная тенденция к увеличению экспорта в страны дальнего зарубежья. В настоящее время около 20% объемов направляется в эти государства, например, в Алжир. В прошлом году первые российские предприятия получили разрешения на поставку молочных продуктов в Алжир. Уже сейчас 2,5–3 тысячи тонн сухого обезжиренного молока из России были поставлены в страну. Этот рынок, второй по величине после Китая, предоставляет отличные возможности для развития и наращивания экспорта.
В основном мы экспортируем биржевые товары: сухая сыворотка, сухое обезжиренное и цельное молоко. Хотя и традиционные свежие молочные продукты также вывозятся.
Мы будем продолжать наращивать экспортные объемы, конечно, не забывая при этом о внутреннем рынке. Наша приоритетная задача — обеспечить себя продуктам. А экспорт — это уже следующий шаг в развитии отрасли.
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