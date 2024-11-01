ЦБ назвал причины ослабления рубля в последнее время

ЦБ: ослабление рубля связано со снижением экспорта и увеличением импорта в РФ
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Ослабление рубля в последние месяцы обусловлено снижением экспорта и ростом импорта
Ослабление рубля в последние месяцы обусловлено снижением экспорта и ростом импорта Фото:

Центральный банк России выделил основные факторы, влияющие на недавнее ослабление рубля. По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, ключевую роль играет изменение во внешней торговле, а именно снижение экспорта и увеличение импорта.

«Что касается рубля, то по-прежнему здесь ключевой фактор — это внешняя торговля. У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета», — заявила Данилова, ее слова передает «Интерфакс». Она также добавила, что ослабление курса в последние месяцы было связано со снижением положительного сальдо текущего счета, которое произошло за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта

Помимо изменений в торговом балансе, директор отметила роль санкционных мер и валютного контроля, которые снизили влияние операций с капиталом на курс рубля. Кроме того, ослабление национальной валюты способствовало ускорению инфляции, хотя влияние курса на нее уменьшилось из-за политики инфляционного таргетирования.

Ранее было отмечено, что в России наблюдается значительное повышение цен на продовольственные товары. По мнению эксперта в области экономики Александра Разуваева, ключевой причиной данного явления является ослабление рубля, которое, в свою очередь, связано с увеличением государственных расходов, способствующих росту инфляции.

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Центральный банк России выделил основные факторы, влияющие на недавнее ослабление рубля. По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, ключевую роль играет изменение во внешней торговле, а именно снижение экспорта и увеличение импорта. «Что касается рубля, то по-прежнему здесь ключевой фактор — это внешняя торговля. У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета», — заявила Данилова, ее слова передает «Интерфакс». Она также добавила, что ослабление курса в последние месяцы было связано со снижением положительного сальдо текущего счета, которое произошло за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта Помимо изменений в торговом балансе, директор отметила роль санкционных мер и валютного контроля, которые снизили влияние операций с капиталом на курс рубля. Кроме того, ослабление национальной валюты способствовало ускорению инфляции, хотя влияние курса на нее уменьшилось из-за политики инфляционного таргетирования. Ранее было отмечено, что в России наблюдается значительное повышение цен на продовольственные товары. По мнению эксперта в области экономики Александра Разуваева, ключевой причиной данного явления является ослабление рубля, которое, в свою очередь, связано с увеличением государственных расходов, способствующих росту инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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