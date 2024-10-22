В России взлетели цены на еду: список подорожавших продуктов, прогнозы экспертов

В магазины РФ приостановили поставки сливочного масла от крупных производителей

22 октября 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

В России в период с 30 сентября по 14 октября взлетели цены на товары первой необходимости. Так, подорожали сливочное масло, хлеб, молоко, чай и другие продукты. Также в Минсельхозе РФ сообщили, что государство не будет принимать участие в урегулировании цен на сливочное масло, вместо этого будут приняты другие меры. Какие продукты и на сколько подорожали, мнение экспертов по этому поводу — в материале URA.RU. Росстат зафиксировал повышение цен на молочные изделия, включая сливочное масло (+1,4%), творог (+1,0%), пастеризованное молоко (+0,8%), сметану (+0,9%) и сыры (+0,7%). Кроме того, отмечено увеличение стоимости подсолнечного масла, куриных яиц, колбасных изделий, вермишели, риса, говядины, свинины и других товаров. Причиной значительного увеличения цен на сливочное масло являются выросшие затраты на производство, включая закупку сырья, упаковку и логистику. Также на стоимость оказывает влияние большая торговая наценка, достигающая в среднем более 70%, дефицит персонала, повышение ключевой процентной ставки и проблемы с техническим обслуживанием импортного оборудования. Изменения коснулись также цен на картофель и бананы, которые подорожали на 1,3%, огурцы и лук репчатый — на 0,2%. В то же время наблюдалось снижение стоимости яблок (-1,4%), моркови (-1,9%), свеклы (-1,2%), белокочанной капусты (-1,0%), курицы (-0,2%) и баранины (-0,1%). Помимо прочего, цены на газированные напитки в России также поднимутся. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете производства определенных типов пластиковых бутылок и упаковок, что окажет влияние на сектор безалкогольных напитков. Аналитики указывают, что кроме роста цен, вызванного изменением в акцизных ставках, запрет приведет к дополнительному увеличению стоимости продукции на 2-3%. Новая нормативная мера вступит в силу 1 сентября 2025 года. Свердловская область В Свердловской области на 4,6% выросли цены на сливочное масло. Теперь его стоимость составляет 1087,6 рубля за килограмм. Стоимость вермишели увеличилась на 2,1% до 127,74 рубля. Хлеб подорожал на 1,6%. Так, килограмм ржаного хлеба можно приобрести по цене 100,01 рубля, а пшеничный — по 104,31 рубля. При этом стоимость маргарина выросла на 1,5%, то есть до 268,84 рубля. Кроме того, на 30,7% подорожал картофель. Так, его актуальная цена составляет 33,99 рубля. В Розничных магазинах стоимость картофеля варьируется в зависимости от того, мытый он или нет. Например, картофель в сете в магазине «Перекресток» можно купить за 29,99 рубля за килограмм, при этом три килограмма картофеля для варки будут стоить 229,99 рублей. Самый дешевый картофель можно найти в «Пятерочке» — 26,99 рубля, в «Гиперболе» стоимость картофеля за килограмм достигает 89 рублей. Экономист, автор книг о финансах для детей Эдуард Матвеев сообщил, что подорожание картофеля обуславливается повышением ключевой ставки и природными аномалиями. Тюменская область Цена на продуктовый набор в Тюменской области в третьем квартале текущего года составила рекордные 7 153 рубля. Аналитики Росстата и тюменского отделения Банка России отметили, что в октябре в регионе будут самые доступные цены на продукты, а в ноябре произойдет очередное повышение. Среди причин подобного роста значится плохой урожай по стране. При этом в регионе повышение цен на минимальный продуктовый набор связывают с климатическими условиями. Кроме того, в регионе взлетели цены на молоко. Рост цен на этот продукт составил 8,3%, то есть в среднем на 10 — 15 рублей за 900 миллилитров. При этом сливочное масло выросло в цене на 15,3%. В пресс-службе ЦБ сообщили, что подобное связано с ростом сырья из-за увеличения цен на молочные жиры в мире. Помимо прочего, в Тобольске цены на молоко регионального производителя достигли 91 рубля за литр. При этом еще недавно стоимость была на 20 рублей меньше. Курганская область В Курганской области подорожали черный чай (на 5,3%), сливочное масло (2,2%) и молоко (на 4%). В Свердловскстате заявили, что также на почти 3% поднялась цена на бананы. Среди причин увеличения цен эксперты назвали недостаточную обеспеченность рынка страны молоком собственного производства. По мнению представителей бизнес-сообщества, основными причинами роста цен на сливочное масло стали дефицит сырья и рост затрат на производство. Вместе с тем, Ассоциация компаний розничной торговли сообщает, что в розничных сетях сливочное масло по-прежнему доступно в достаточном количестве. Ведущие производители молочной продукции начали сокращать объемы производства масла или временно приостанавливают его поставки в торговые сети, предупреждая партнеров о планируемом увеличении цен. Отмечается, что более десяти крупных и региональных производителей уже уведомили ретейлеров о предстоящих изменениях в ценообразовании. К основным факторам приостановок поставок масла относятся истощение запасов, рост цен на масло на мировых рынках, снижение жирности закупаемого молока и увеличенный спрос со стороны производств. Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов указывает, что рост цен на сливочное масло связан с 70%-ной наценкой. Он заявил о необходимости снижения торговыми сетями наценок на товары для стабилизации цен в магазинах. Также эксперт подчеркнул, что производители уже покрывают часть повышенных издержек за счет увеличения оптовых цен, но при этом стараются избегать значительного увеличения розничных цен, минимизируя свою прибыль. При этом Минсельхоз РФ сообщил о полном обеспечении российского рынка сливочным маслом. К концу 2024 года производство данного продукта даже увеличится. С начала января по конец августа текущего года производители в России выпустили 221,2 тысячи тонн сливочного масла. В Минсельхозе отметили, что от представителей отрасли, включая Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), не поступало жалоб или сообщений о возникновении проблем с производством данной продукции. Ожидается, что к концу 2024 года цены на куриные яйца вырастут минимум на 5% после роста на 21,8% за 2023 год. Стоимость сливочного масла также показывает значительный рост, увеличившись за последние 12 месяцев на 25% и продолжая дорожать, сообщил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Он отметил, что к окончанию года произойдет еще одно повышение цен. Прежде всего на продукты для новогоднего стола, которые подорожают минимум на 15%. По словам экономиста, это уже становится ежегодной тенденцией. Проблемы в энергетической системе Кубы могут привести к сокращению экспорта сахара и, как следствие, к его подорожанию на глобальном рынке. Об этом сообщил независимый эксперт по промышленности Леонид Хазанов. Кубинское правительство 18 октября объявило о поломке на ТЭЦ Антонио Гуйтерас в Матансасе, что привело к полной остановке электроснабжения в стране. Попытки ремонта не увенчались успехом — несмотря на частичное восстановление подачи электроэнергии, сбои продолжились. Власти временно стабилизировали ситуацию, активировав несколько генераторов, но к вечеру система снова перестала функционировать. Подобная ситуация может привести к снижению экспорта сахара из сахарного тростника. В последние несколько месяцев поставщики рыбной продукции заявили о повышении цен на различные виды морепродуктов, в среднем на 15—20%. Повышение цен затронуло также креветки. В компании X5 Group, к которой относится торговая сеть «Перекресток», сообщили, что уведомления о повышении цен поступили практически от всех поставщиков рыбы. В основном цены увеличиваются на сельдь, скумбрию, красную рыбу, дальневосточную горбушу и аквакультурную форель. Официальная статистика также фиксирует повышение оптовых цен на некоторые виды рыбы. По данным ФГУП «Нацрыбресурс», подведомственного Росрыболовству, на Дальнем Востоке стоимость горбуши в середине октября 2024 года в оптовых закупках увеличилась в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. Она составила 400 рублей за килограмм против предыдущих 150 рублей. Также тихоокеанская сельдь подорожала на 36,8% (с 68 до 93 рублей за килограмм), в то время как цены на минтай упали на 3% (с 101 до 98 рублей за килограмм). Помимо прочего, в Центральном федеральном округе, включая Москву, зафиксирован рост оптовых цен на атлантическую скумбрию и атлантическую сельдь — на 36,8 и 56,6% за год (до 260 и 155 рублей за килограмм соответственно), передает РБК. Основным фактором, способствующим подорожанию, является ослабление рубля, вызванное значительными государственными расходами, которые приводят к повышению инфляции, подчеркивает Разуваев. К концу года планируется увеличение госрасходов на два триллиона рублей. Соответственно, инфляция окажется выше ожидаемой, и может достигнуть 9-10% при целевом показателе в 4%. Разуваев указывает, что текущая продовольственная инфляция значительно превышает официальный уровень и составляет около 20-25%. Что касается повышения производственных издержек (сырье и логистика), которые многие производители называют причиной роста цен, Александр Разуваев добавляет еще один важный аспект — острый дефицит рабочей силы, ведущий к повышению зарплат. Это также служит основанием для производителей устанавливать дополнительные наценки на товары. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщила, что применение мер государственного регулирования цен на сливочное масло не предвидится. Вместо этого предполагается увеличение объемов производства молока с повышенной жирностью. В Минсельхозе также сообщили о мерах по расширению импорта сливочного масла из стран-партнеров для стабилизации внутреннего рынка и цен. Вице-спикер Государственной Думы России Борис Чернышов выразил обеспокоенность в связи с увеличением стоимости сливочного масла в стране. Он направил письмо министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой обсудить установление максимально возможных розничных цен на этот продукт. В своем обращении Чернышов указал, что получал жалобы от граждан, которые обеспокоены значительным повышением цен на сливочное масло. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев выразил мнение, что законодательное введение ограничений на торговую наценку представляет собой излишнюю и неэффективную меру. Она нарушает принципы рыночного ценообразования. Караваев отметил, что такой подход может лишить торговые сети возможности компенсировать повышение цен на отдельные товары за счет наценок на другие продукты, что приведет к увеличению стоимости всех товаров.