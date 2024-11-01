В бюджете Челябинской области проиндексируют все социальные направления

01 ноября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Областной бюджет, как и прежде, сохранит свою социальную направленность (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бюджет Челябинской области в 2025 году сохранит свою социальную направленность, все социальные обязательства региона проиндексируются в соответствии с законодательством. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Алексей Текслер по итогам рассмотрения депутатами заксобрания проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. «Областной бюджет, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Более того, не только сохранятся, но и проиндексируются в соответствии с законодательством все социальные обязательства», — сообщил Текслер. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Доля расходов социального характера в объеме расходов бюджета равна 70%. В числе основных направлений бюджетной политики Челябинской области на 2025 год: реализация указов президент РФ, в том числе по повышению оплаты труда бюджетниками, также Национальных целей развития страны;

всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей;

сохранение курса на развитие региона. Речь идет о сохранении расходов инвестиционного характера, что позволит сохранить привычный для южноуральцев уровень жизни;

реализация инфраструктурных проектов в здравоохранении, образовании, культуре, спорте и ЖКХ. Предполагается строительство новых и реконструкция старых объектов;

реализация проектов развития транспортной инфраструктуры;

поддержка реального сектора экономики. Поддержка инвесторов, которые создают новые высокотехнологичные производства, аграриев, обеспечивающих продовольственную безопасность региона, с привлечением дополнительных федеральных средств;

развитие туристического потенциала Челябинской области;

поддержка муниципальных образований области, в том числе газификация, создание комфортной среды;

поддержка по восстановлению социальной, жилищной инфраструктуры на подшефных территориях в зоне проведения СВО. Оказание гуманитарной помощи. Депутаты законодательного собрания Челябинской области ранее одобрили изменения в областной бюджет на 2024 год. Законопроект предусматривает увеличение доходов и расходов на 4,2 млрд рублей, сообщили 29 октября в пресс-службе заксобрания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бюджет Челябинской области в 2025 году сохранит свою социальную направленность, все социальные обязательства региона проиндексируются в соответствии с законодательством. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Алексей Текслер по итогам рассмотрения депутатами заксобрания проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. «Областной бюджет, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Более того, не только сохранятся, но и проиндексируются в соответствии с законодательством все социальные обязательства», — сообщил Текслер. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Доля расходов социального характера в объеме расходов бюджета равна 70%. В числе основных направлений бюджетной политики Челябинской области на 2025 год: Депутаты законодательного собрания Челябинской области ранее одобрили изменения в областной бюджет на 2024 год. Законопроект предусматривает увеличение доходов и расходов на 4,2 млрд рублей, сообщили 29 октября в пресс-службе заксобрания.