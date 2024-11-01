В бюджете Челябинской области проиндексируют все социальные направления

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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, законы, бюджет пермского края, повестка заседания заксобрания
Областной бюджет, как и прежде, сохранит свою социальную направленность (архивное фото) Фото:

Бюджет Челябинской области в 2025 году сохранит свою социальную направленность, все социальные обязательства региона проиндексируются в соответствии с законодательством. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Алексей Текслер по итогам рассмотрения депутатами заксобрания проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

«Областной бюджет, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Более того, не только сохранятся, но и проиндексируются в соответствии с законодательством все социальные обязательства», — сообщил Текслер. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Доля расходов социального характера в объеме расходов бюджета равна 70%.

В числе основных направлений бюджетной политики Челябинской области на 2025 год:

  • реализация указов президент РФ, в том числе по повышению оплаты труда бюджетниками, также Национальных целей развития страны;
  • всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей;
  • сохранение курса на развитие региона. Речь идет о сохранении расходов инвестиционного характера, что позволит сохранить привычный для южноуральцев уровень жизни;
  • реализация инфраструктурных проектов в здравоохранении, образовании, культуре, спорте и ЖКХ. Предполагается строительство новых и реконструкция старых объектов;
  • реализация проектов развития транспортной инфраструктуры;
  • поддержка реального сектора экономики. Поддержка инвесторов, которые создают новые высокотехнологичные производства, аграриев, обеспечивающих продовольственную безопасность региона, с привлечением дополнительных федеральных средств;
  • развитие туристического потенциала Челябинской области;
  • поддержка муниципальных образований области, в том числе газификация, создание комфортной среды;
  • поддержка по восстановлению социальной, жилищной инфраструктуры на подшефных территориях в зоне проведения СВО. Оказание гуманитарной помощи.

Депутаты законодательного собрания Челябинской области ранее одобрили изменения в областной бюджет на 2024 год. Законопроект предусматривает увеличение доходов и расходов на 4,2 млрд рублей, сообщили 29 октября в пресс-службе заксобрания.

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Бюджет Челябинской области в 2025 году сохранит свою социальную направленность, все социальные обязательства региона проиндексируются в соответствии с законодательством. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Алексей Текслер по итогам рассмотрения депутатами заксобрания проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. «Областной бюджет, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Более того, не только сохранятся, но и проиндексируются в соответствии с законодательством все социальные обязательства», — сообщил Текслер. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Доля расходов социального характера в объеме расходов бюджета равна 70%. В числе основных направлений бюджетной политики Челябинской области на 2025 год: Депутаты законодательного собрания Челябинской области ранее одобрили изменения в областной бюджет на 2024 год. Законопроект предусматривает увеличение доходов и расходов на 4,2 млрд рублей, сообщили 29 октября в пресс-службе заксобрания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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