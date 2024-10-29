Депутаты заксобрания Челябинска одобрили изменения в бюджет области на 2024 год

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Депутаты одобрили поправки в законопроект бюджета (архивное фото) Фото:

Депутаты комитета по бюджету и налогам законодательного собрания Челябинской области одобрили изменения в областной бюджет на 2024 год. Законопроект предусматривает увеличение доходов и расходов на 4,2 млрд рублей, сообщили 29 октября в пресс-службе заксобрания.

«Поправки в закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрили депутаты комитета законодательного собрания по бюджету и налогам. Законопроект предусматривает увеличение доходов и расходов областного бюджета на 4,2 млрд рублей за счет налоговых и неналоговых доходов», — сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

Дополнительные 2,8 млрд будут направлены на меры соцподдержки, в том числе, участникам спецоперации. Еще 720 млн рублей выделены на сохранение уровня зарплаты для бюджетников в соответствии «майскими» указами президента РФ. 622 млн рублей направят на получение общего образования для южноуральцев, на субсидии для сельхозпроизводителей — 110 млн рублей.

С учетом вносимых изменений параметры бюджета Челябинской области по доходам составляют — 284,6 млрд рублей, по расходам — 360,0 млрд рублей. Дефицит без изменений — 75,4 млрд рублей, добавили в пресс-службе заксобрания Челябинской области.

Депутаты комитета по бюджету и налогам одобрил изменения в областной бюджет на 2024 год
Депутаты комитета по бюджету и налогам одобрил изменения в областной бюджет на 2024 год

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Депутаты комитета по бюджету и налогам законодательного собрания Челябинской области одобрили изменения в областной бюджет на 2024 год. Законопроект предусматривает увеличение доходов и расходов на 4,2 млрд рублей, сообщили 29 октября в пресс-службе заксобрания. «Поправки в закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрили депутаты комитета законодательного собрания по бюджету и налогам. Законопроект предусматривает увеличение доходов и расходов областного бюджета на 4,2 млрд рублей за счет налоговых и неналоговых доходов», — сообщили в пресс-службе заксобрания региона. Дополнительные 2,8 млрд будут направлены на меры соцподдержки, в том числе, участникам спецоперации. Еще 720 млн рублей выделены на сохранение уровня зарплаты для бюджетников в соответствии «майскими» указами президента РФ. 622 млн рублей направят на получение общего образования для южноуральцев, на субсидии для сельхозпроизводителей — 110 млн рублей. С учетом вносимых изменений параметры бюджета Челябинской области по доходам составляют — 284,6 млрд рублей, по расходам — 360,0 млрд рублей. Дефицит без изменений — 75,4 млрд рублей, добавили в пресс-службе заксобрания Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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