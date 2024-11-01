В деле «Военторга» появился новый арестованный

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Фабрика «Русь» продавала Минобороны товары по завышенным ценам
Фабрика «Русь» продавала Минобороны товары по завышенным ценам Фото:

Мещанский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Громова — еще одного фигуранта по делу АО «Военторг». Об этом сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении топ менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» — Громова Дмитрия Владимировича — сообщает пресс-служба суда в telegram-канале. Там добавили, что Громову предъявлены обвинения в совершения мошенничества в особо крупном размере.

В ходе проведенного расследования установлено, что ОАО Дзержинская швейная фабрика «Русь», действуя совместно с другими участниками, в процессе исполнения государственных контрактов использовала недостоверную информацию. По данным следствия, товары были проданы Минобороны РФ по завышенным ценам. Громов будет находиться под стражей до 30 декабря 2024 года.

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Мещанский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Громова — еще одного фигуранта по делу АО «Военторг». Об этом сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении топ менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» — Громова Дмитрия Владимировича — сообщает пресс-служба суда в telegram-канале. Там добавили, что Громову предъявлены обвинения в совершения мошенничества в особо крупном размере. В ходе проведенного расследования установлено, что ОАО Дзержинская швейная фабрика «Русь», действуя совместно с другими участниками, в процессе исполнения государственных контрактов использовала недостоверную информацию. По данным следствия, товары были проданы Минобороны РФ по завышенным ценам. Громов будет находиться под стражей до 30 декабря 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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