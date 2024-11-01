В Раде заявили, что Зеленский откажется от мирного плана Трампа

Глава Украины Владимир Зеленский планирует отказаться от мирного плана, предложенного Дональдом Трампом, в случае его победы на выборах в США. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от оппозиции Александр Дубинский.
«Очевидно, что турне в Северную Европу — это поиск ресурсов, которые могут заменить американские. <...> Величайший с Высочайшим (Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак — прим.) пытаются заручиться поддержкой, чтобы сказать мирному плану Трампа „нет“», — написал Дубинский в своем telegram-канале.
Депутат также подчеркнул, что по его мнению, Зеленский и Ермак не видят своего будущего после завершения конфликта и поэтому стремятся к процессам, которые могут продлить его. Это объясняет их попытки найти альтернативную поддержку в странах Северной Европы в преддверии возможного изменения американской политики.
Ранее Зеленский выразил опасения относительно возможности прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов в случае избрания Дональда Трампа. Он также сообщил, что у Киева разработан собственный внутренний план на такой случай. Глава Украины добавил, что в случае сокращения американской поддержки, страны ЕС готовы будут взять на себя роль основных союзников Украины.
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