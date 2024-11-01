Как поучаствовать в большом этнографическом диктанте 2024

Каждый год в России проходит Большой этнографический диктант. Вот уже девять лет сотни тысяч желающих участвуют в акции. URA.RU рассказывает, что такое этнографический диктант и как его пройти.
Что такое Большой этнографический диктант
Большой этнографический диктант — это тест, который помогает жителям России лучше узнать свою страну. В нем участники должны ответить на тридцать вопросов о культуре и истории России.
В первую очередь организаторы пытаются не проверить знания, а увлечь добровольцев и заинтересовать их необычными и занятными вопросами.
За девять лет число участников акции постоянно растет. В 2016 году, когда диктант только начал работу, лишь 90 тысяч человек прошли тест. А в 2023 на вопросы ответили уже 3,4 миллиона россиян.
Как проходит Большой этнографический диктант
Сам тест проходит онлайн. Принять участие можно из любой точки мира с 1 по 8 ноября. Для этого нужно всего лишь зайти на официальный сайт и нажать “Пройти диктант”.
В тесте участников ждет 30 вопросов: 20 из них одинаковые для всех регионов, а вот еще 10 — уникальные, на знание своего региона. Участники до 16 лет отвечают лишь на первые 20 общих вопросов. На тест дается 45 минут. Максимум можно получить сто баллов.
Для тех, кто хочет пройти тест вживую, по всей России открываются сотни площадок. Все места проведения диктанта показаны на официальном сайте.
Какие вопросы попадаются в Большом этнографическом диктанте
В тесте попадаются самые разные вопросы об истории и культуре России. Например, у участников спрашивали — что значит слово “мыт”, от которого произошло название города Мытищи. Правильный ответ — пошлину, которую взимали с торговцев.
Еще один вопрос из прошлогоднего теста — зачем невеста тащила из родного дома скатерть перед отъездом к венчанию? На самом деле, она делала это, чтобы ее сестры тоже побыстрее вышли замуж.
Цель теста — не проверить, насколько участники хорошо знают культуру России, а пробудить интерес к истории страны. Даже если человек не ответит, почему перед отъездом принято присесть и молча посидеть несколько мгновений, то после акции он сам найдет информацию об этом и узнает что-то новое.
Когда станут известны ответы на вопросы
Свой результат участник узнает сразу после завершения диктанта. А вот чтобы узнать правильные ответы — придется немного подождать. Их опубликуют на официальном сайте вскоре после завершения диктанта. В 2024 году это произойдет, предварительно, 10 ноября.
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