В Пермском крае население массово обучат оказанию первой помощи

В Пермском крае жителей начнут массово обучать оказанию первой помощи при возникновении пожаров, массовых ДТП и техногенных аварий. В данный процесс «будут вовлечены все органы исполнительной власти, все муниципальные образования». Об этом в ходе выездного заседания краевого правительства, которое в четверг 1 ноября прошло в Кунгуре, заявила министр здравоохранения края Анастасия Крутень. Трансляция заседания велась на странице Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».
«Как показывает практика, население недостаточно информировано о том, как правильно оказать первую помощь. Распоряжением правительства Пермского края предусматривается реализация мероприятий по организации массового обучения населения Пермского края приемам первой помощи. Все органы исполнительной власти, все муниципальные образования будут вовлечены в данный процесс», — заявила Крутень.
По словам чиновницы основными наставниками по обучению будут региональный Центр медицины катастроф, Пермский государственный медицинский университет и волонтеры-медики. К 2026 года власти рассчитывают обучить приемам оказания первой помощи порядка 60% взрослого населения Пермского края, добавила Крутень.
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