Правительство утвердило требования к майнерам

Правительство Российской Федерации утвердило новые требования к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанности для майнеров криптовалют. Они должны будут предоставлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о полученной криптовалюте и адресах-идентификаторах.
«Среди обязанностей майнеров — предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена», — говорится в сообщении правительства, его приводит ТАСС. Это является частью более широких мер по регулированию деятельности майнинга в стране.
Помимо регистрации полученной криптовалюты, новый документ также устанавливает правила ведения реестра майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. В правительстве уточнили, что данные из реестров будут доступны государственным органам власти, судам и другим учреждениям для контроля и обеспечения соблюдения законодательства, включая закон о противодействии отмыванию доходов.
Для российских граждан, занимающихся добычей криптовалют, установлен месячный лимит потребления электроэнергии в размере 6000 кВт.ч. При его превышении допускается продолжение майнинга только после официальной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и внесения в специальный реестр.
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