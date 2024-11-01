Правительство утвердило требования к майнерам

Майнеры криптовалют будут обязаны предоставлять данные в ФНС
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Майнеры должны будут предоставлять в ФНС данные об объеме полученной криптовалюты
Майнеры должны будут предоставлять в ФНС данные об объеме полученной криптовалюты Фото:

Правительство Российской Федерации утвердило новые требования к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанности для майнеров криптовалют. Они должны будут предоставлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о полученной криптовалюте и адресах-идентификаторах.

«Среди обязанностей майнеров — предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена», — говорится в сообщении правительства, его приводит ТАСС. Это является частью более широких мер по регулированию деятельности майнинга в стране.

Помимо регистрации полученной криптовалюты, новый документ также устанавливает правила ведения реестра майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. В правительстве уточнили, что данные из реестров будут доступны государственным органам власти, судам и другим учреждениям для контроля и обеспечения соблюдения законодательства, включая закон о противодействии отмыванию доходов.

Для российских граждан, занимающихся добычей криптовалют, установлен месячный лимит потребления электроэнергии в размере 6000 кВт.ч. При его превышении допускается продолжение майнинга только после официальной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и внесения в специальный реестр.

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Правительство Российской Федерации утвердило новые требования к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанности для майнеров криптовалют. Они должны будут предоставлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о полученной криптовалюте и адресах-идентификаторах. «Среди обязанностей майнеров — предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена», — говорится в сообщении правительства, его приводит ТАСС. Это является частью более широких мер по регулированию деятельности майнинга в стране. Помимо регистрации полученной криптовалюты, новый документ также устанавливает правила ведения реестра майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. В правительстве уточнили, что данные из реестров будут доступны государственным органам власти, судам и другим учреждениям для контроля и обеспечения соблюдения законодательства, включая закон о противодействии отмыванию доходов. Для российских граждан, занимающихся добычей криптовалют, установлен месячный лимит потребления электроэнергии в размере 6000 кВт.ч. При его превышении допускается продолжение майнинга только после официальной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и внесения в специальный реестр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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