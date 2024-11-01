Суд не стал банкротить миасскую фирму-сыродела, чей владелец покончил с собой

Сыровары сохранили бизнес из-за низкой для банкротства суммы долга Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отказался банкротить компанию «Революция вкуса» в Миассе, владелец которой Денис Назаров покончил с собой. Как отмечается в документах суда, причина связана с недостаточной для этого суммой задолженности.

«Отказать в принятии заявления Назарова Сергея Анатольевича о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Революция вкуса“. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в определении суда.

В суд обратился Сергей Назаров. Сумма долга перед ним составила 715,66 тысячи рублей. Инициатор спора приложил к иску подтверждающие счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы. Однако этого оказалось недостаточно. Суд обратил внимание не положения закона, согласно которым для банкротства надо более высокую сумму — от двух миллионов рублей.

В 2023 году выручка сыроделов составила 29,2 млн рублей. Движения средств по счетам предприятия в мае 2024 года приостановлены. Решение об этом приняла налоговая служба.

Среди основателей компании, кроме Назарова, числится владелец «Солнечной долины» Олег Сиротин. Назаров покончил с собой в январе 2023 года. Тело, по данным СМИ, обнаружила собственница квартиры, у которой предприниматель снимал жилье. Компания содержала стадо коз, выпускала сыр и занималась агротуризмом.

Истец может быть связан с погибшим родственными отношениями. Бизнесмен носил отчество «Сергеевич». В настоящий момент долей в 97% управляет Данил Соколов. Владение активом переходит наследникам.