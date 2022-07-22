Свойства миасского сыра изучают ученые ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска с компанией «Революция вкуса» изучают влияние козьего сыра и йогурта с вытяжкой из винограда и орехов на здоровье человека, в том числе для страдающих онкозаболеваниями и диабетом. Как URA.RU рассказал производитель сыра Денис Назаров, в середине августа начнется вторая стадия исследований — на пациентах-добровольцах.

«Полезные свойства козьего сыра, усиленные ресвератролом из орехов, стали предметом поэтапного исследования. Сейчас ученые высшей школы биотехнологий ЮУрГУ изучают влияние указанной диеты на лабораторных мышей, в середине августа начнется второй этап: работа с добровольцами», — сообщил URA.RU Назаров.

Исследователи ожидают положительных результатов. В опытах с мышами, которых кормили чистым ресвератролом, увеличилась продолжительность жизни здоровых животных на 50%. Задача исследований — создать для человека новый продукт, который будет не только полезным, но и вкусным. Сыры из козьего молока хоть и в два раза дороже, зато богаче микроэлементами и менее аллергенны, чем продукты из коровьего молока.

Производитель имеет стадо из 90 дойных коз, которое через год планируют увеличить до 250 голов. В сутки «Революция вкуса» переработают до 2,5 тонны молока, из которого создают 250 кг сыра под брендом «Известная». Доля козьего сыра в общем объеме продукции достигает 20% и будет увеличена в два раза.

Объявленное в России в 2022—2031 годах Десятилетие науки и технологий призвано усилить экономику за счет передовых научных разработок. Привлечение к исследованиям молодых ученых позволит поднять авторитет научного знания и решит многие проблемы, стоящие перед регионами.

Исследователи стремятся создать продукт не только полезный, но и вкусный

Микроэлементов в козьем молоке больше, чем в коровьем, а жир усваивается легче

Сыр усилен полезными свойствами при добавлении ресвератрола

Опыты на мышах дают надежду на успех исследований с пациентами-людьми

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