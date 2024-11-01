Все прогнозы указывают на новый курс рубля в диапазоне 95-100 рублей за доллар, что свидетельствует о переходном периоде в ноябре. Об этом URA.RU рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.
«Проходим этот период ослабления рубля. До конца года излишнее избыточное ослабление, наверное, может вызвать лишь только дополнительную ненужную панику и нервозность на валютном рынке», — сказал Константин Ордов.
Ранее Центральный банк России выделил основные факторы, влияющие на недавнее ослабление рубля. По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, ключевую роль играет изменение во внешней торговле, а именно — снижение экспорта и увеличение импорта.
«Что касается рубля, то по-прежнему здесь ключевой фактор — это внешняя торговля. У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета», — заявила Данилова, ее слова передает «Интерфакс».
URA.RU также подготовил прогноз курса рубля на ноябрь. Экономисты рассказали об основных причинах падения, а также поделились мнением о том, что выборы в США смогут повлиять на рубль.
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