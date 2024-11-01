Несмотря на прогнозы, резкое повышение ключевой ставки Центральным Банком и наступление налоговых периодов в сентябре и октябре не привели к ожидаемому укреплению рубля. Российская валюта продолжила игнорировать положительные рыночные индикаторы, которые должны были способствовать повышению ее курса. Чем обусловлено падение рубля и почему ноябрь не обещает российской валюте ничего хорошего, URA.RU рассказали эксперты.
Рубль в ноябре ослабнет
Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов рассказал, что все прогнозы указывают на новый курс рубля в диапазоне 95-100 рублей за доллар, что свидетельствует о переходном периоде в ноябре. «Проходим этот период ослабления рубля. До конца года излишнее избыточное ослабление, наверное, может вызвать лишь только дополнительную ненужную панику и нервозность на валютном рынке», — сказал Константин Ордов.
Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, что уже к концу текущего года мы станем свидетелями ослабления российской валюты. Экономист подтвердил, что курс доллара к рублю может достичь отметки в 99-100 рублей. «Это будет связано с крупными государственными расходами, которые превышают план на два триллиона рублей. Предполагается, что бюджет будет принят, я уверен, что его примут. Его объем на следующий год составит более 13 триллионов рублей военных расходов из общего бюджета в 40 триллионов рублей», — заявил Александр Разуваев.
Почему курс рубля ослабнет
Константин Ордов отметил, что на сегодняшний день валютный рынок остается под контролем Центрального банка. Влияние на курс рубля начинает оказывать использование цифровых финансовых активов и криптовалют для международных транзакций, а также доступность юаня для оплаты сделок. Эти факторы, порой вызывающие нервозность, вероятно, станут основными двигателями изменений курса валют.
«Валютный рынок остается под контролем Центрального банка, и весьма ограничен по объемам ликвидности. И в этом отношении на курс рубля начинает влиять доступность», — рассказал Константин Ордов.
Ведущий аналитик «Золотого монетного дома», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский отметил, что всплеск напряженности на валютном рынке связан с резким сокращением продаж валютной выручки экспортерами, что произошло в сентябре и отразилось на экономике с некоторой задержкой.
«Ввели санкции на Московскую биржу. Вот что резко затруднило реализацию валютной выручки. Вот тогда возникает резонный вопрос, а что же тогда рубль очень сильно укреплялся летом? А рубль очень сильно укреплялся летом, потому что очень много валюты оказалось заперто внутри российской финансовой инфраструктуры. Вот ее стало затруднительно вывести», — объяснил Дмитрий Голубовский.
Выборы в США повлияют на рубль
По мнению Александра Разуваева, если на выборах в США победит Дональд Трамп, то он отменит некоторые санкции, которые в настоящее время ослабляют позицию доллара как мировой резервной валюты. Это может привести к возобновлению торгов на Московской бирже и частичному размораживанию российских резервов. «Сам Трамп человек достаточно прагматичный и за многие вещи у меня уважение вызывает, а уж если он налоги понизит американским инвесторам, Фондовый рынок Америки резко вырастет, и они все скажут спасибо», — заявил Александр Разуваев.
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