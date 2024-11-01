В Кургане повышают плату за проезд в автобусах с 32-х до 35 рублей. В мэрии увеличение тарифа объясняют кадровым голодом в сфере перевозок. Власти утверждают, что поднять цены на билеты попросили перевозчики, а лидер транспортного профсоюза Александр Жакин вовремя вспомнил о сложном труде водителей и кондукторов. Сохранить кадры трудно без достойной зарплаты. Об этом сообщили представители городской администрации.
«Одна из главных причин, по которым перевозчики обратились с просьбой о повышении тарифа на проезд в городских автобусах, — необходимость привлечения новых сотрудников», — рассказали представители мэрии Кургана. При этом, профсоюзный лидер транспортников Жакин подчеркнул, что кадры в отрасли необходимо сохранять, создавая для них хорошие условия труда.
Ранее сообщалось, что тариф на проезд в Кургане не поднимался больше года. За это время перевозчики закупили десятки автобусов, что является огромной финансовой нагрузкой на предприятия. Рост цен на топливо, запчасти и необходимость повышения заработных плат сотрудникам, послужили причинами подорожания билетов в общественном транспорте.
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