«Сербия потеряла дар речи»: в Нови-Саде козырек вокзала насмерть придавил людей, объявлен траур

Вучич: количество жертв от обрушения козырька в Нови-Саде выросло до 14 человек

02 ноября 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

В Сербии объявлен траур Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Нови-Сад на севере Сербии в результате обрушения конструкции козырька на железнодорожном вокзале погибли 14 человек. Среди жертв есть граждане Сербии и Северной Македонии. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. О том, что известно к этому часу, в материале URA.RU. Первые сообщения о произошедшем Обрушение 50-метровой конструкции бетонного козырька случилось на здании вокзала в Нови-Саде, сообщило издание «Вечерне новости». Причины происшествия пока не установлены, идет расследование. На место события прибыли экстренные службы. В разборе завалов участвуют около 80 спасателей. Железнодорожное сообщение через вокзал приостановлено. Правительство Сербии объявило 2 ноября национальным днем траура. В свою очередь, мэр Нови-Сада Милан Джурич объявил в городе трехдневный траур, который также начнется в субботу. Об этом написало агентство Tanjug. Что известно о погибших и пострадавших В результате инцидента погибли 14 человек. Среди них восемь граждан Сербии и один гражданин Северной Македонии. Личность пяти жертв пока не установлена. Согласно информации, опубликованной изданием Topportal, в лечебных учреждениях находится мужчина и две женщины. Также сообщается, что под обломками была обнаружена 14-летняя девочка. В связи с происшествием медицинские учреждения Нови Сада обратились за помощью к донорам крови. Для пострадавших может потребоваться переливание. Президент страны Александр Вучич поручил прокуратуре найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности. Он отметил, что «вся Сербия потеряла дар речи» после трагедии. Реакция России на трагедию Сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших не имеется, просьб об оказании помощи в посольство России в Сербии не поступало. Об этом говорится в сообщении в telegram-канале Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Нови-Сад на севере Сербии в результате обрушения конструкции козырька на железнодорожном вокзале погибли 14 человек. Среди жертв есть граждане Сербии и Северной Македонии. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. О том, что известно к этому часу, в материале URA.RU. Обрушение 50-метровой конструкции бетонного козырька случилось на здании вокзала в Нови-Саде, сообщило издание «Вечерне новости». Причины происшествия пока не установлены, идет расследование. На место события прибыли экстренные службы. В разборе завалов участвуют около 80 спасателей. Железнодорожное сообщение через вокзал приостановлено. Правительство Сербии объявило 2 ноября национальным днем траура. В свою очередь, мэр Нови-Сада Милан Джурич объявил в городе трехдневный траур, который также начнется в субботу. Об этом написало агентство Tanjug. В результате инцидента погибли 14 человек. Среди них восемь граждан Сербии и один гражданин Северной Македонии. Личность пяти жертв пока не установлена. Согласно информации, опубликованной изданием Topportal, в лечебных учреждениях находится мужчина и две женщины. Также сообщается, что под обломками была обнаружена 14-летняя девочка. В связи с происшествием медицинские учреждения Нови Сада обратились за помощью к донорам крови. Для пострадавших может потребоваться переливание. Президент страны Александр Вучич поручил прокуратуре найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности. Он отметил, что «вся Сербия потеряла дар речи» после трагедии. Сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших не имеется, просьб об оказании помощи в посольство России в Сербии не поступало. Об этом говорится в сообщении в telegram-канале Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России.