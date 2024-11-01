Вучич поручил найти виновных в произошедшем и привлечь к ответственности (архивное фото)
В сербском городе Нови-Сад произошло обрушение козырька на железнодорожном вокзале. В результате инцидента погибли 14 человек, сообщил президент страны Александр Вучич. Кадры трагедии появились в соцсетях.
«По последней информации погибли 14 человек, из них пять мы еще не смогли идентифицировать. Восемь человек — граждане Сербии, один — Северной Македонии», — рассказал Вучич. По факту трагедии проводится проверка. Президент поручил прокуратуре найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности.
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