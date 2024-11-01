01 ноября 2024

В Сербии обрушился козырек вокзала и насмерть придавил десяток людей. Видео

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Вучич поручил найти виновных в произошедшем и привлечь к ответственности (архивное фото)
Вучич поручил найти виновных в произошедшем и привлечь к ответственности (архивное фото) Фото:

В сербском городе Нови-Сад произошло обрушение козырька на железнодорожном вокзале. В результате инцидента погибли 14 человек, сообщил президент страны Александр Вучич. Кадры трагедии появились в соцсетях.

«По последней информации погибли 14 человек, из них пять мы еще не смогли идентифицировать. Восемь человек — граждане Сербии, один — Северной Македонии», — рассказал Вучич. По факту трагедии проводится проверка. Президент поручил прокуратуре найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности.

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В сербском городе Нови-Сад произошло обрушение козырька на железнодорожном вокзале. В результате инцидента погибли 14 человек, сообщил президент страны Александр Вучич. Кадры трагедии появились в соцсетях. «По последней информации погибли 14 человек, из них пять мы еще не смогли идентифицировать. Восемь человек — граждане Сербии, один — Северной Македонии», — рассказал Вучич. По факту трагедии проводится проверка. Президент поручил прокуратуре найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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