Две россиянки из Москвы и Владимира стали лауреатами престижного международного конкурса красоты «Миссис Вселенная классик — 2024», о чем сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на данные от российских организаторов мероприятия. Итоги конкурса были подведены в столице Болгарии, Софии, первого ноября.
По информации организаторов, Ольга Игнатьева из Москвы была удостоена Гран-при данного конкурса, в то время как Наталья Аникина из Владимира завоевала звание «Третья вице-миссис Вселенная Classic — 2024». В конкурсе участвовали победительницы национальных отборочных этапов старше 45 лет, включая представительниц из США, Великобритании, Европейского Союза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ольга Игнатьева, которая летом этого года получила титул «Миссис Россия Мира Classic», в октябре также выиграла три призовых места на международном уровне на конкурсе «Миссис Организация Объединенных Наций — 2024» в Индии. Она обладает степенью кандидата экономических наук, успешно ведет бизнес, занимается нейропсихологией и управляет академией личностного роста для женщин. Ольга воспитывает четверых детей.
Наталья Аникина активно участвует в семейном бизнесе во Владимирской области, где воспитывает трех детей и уже имеет внучку. В настоящее время она работает над созданием собственной коллекции одежды. Ранее Наталья получала титулы «Миссис Владимирская земля» и «Вторая вице-миссис Россия Мира Classic».
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