01 ноября 2024

В Перми строительство нового термального комплекса отстает от графика

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый термальный комплекс пермякам придется ждать еще долго
Новый термальный комплекс пермякам придется ждать еще долго Фото:

Строительство водно-оздоровительного комплекса в Перми и Березниках идет с нарушением сроков. Из-за этого власти региона лишили проект статуса приоритетного инвестиционного (ПИП).

«Лишение статуса ПИП может быть связано с нарушением условий инвестсоглашения, отставанием ООО „Юга-Пермь“ от сроков мероприятий „дорожной карты“», — пишет «Коммерсант Прикамье». По мнению экспертов, еще одной причиной стала высокая стоимость проекта. Он не окупится в ближайшие годы. Компания ООО «Юга-Пермь» от комментариев отказалась.

Термы «Юга-Пермь» планировали возвести в Перми рядом с городским пляжем и в Березниках. По задумке авторов проекта, это должен быть всесезонный водно-оздоровительный комплекс с бассейнами, саунами, спа и гостиницей. Объем инвестиций составляет 2,9 млрд рублей. Закончить проект хотели в 2039 году.

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Строительство водно-оздоровительного комплекса в Перми и Березниках идет с нарушением сроков. Из-за этого власти региона лишили проект статуса приоритетного инвестиционного (ПИП). «Лишение статуса ПИП может быть связано с нарушением условий инвестсоглашения, отставанием ООО „Юга-Пермь“ от сроков мероприятий „дорожной карты“», — пишет «Коммерсант Прикамье». По мнению экспертов, еще одной причиной стала высокая стоимость проекта. Он не окупится в ближайшие годы. Компания ООО «Юга-Пермь» от комментариев отказалась. Термы «Юга-Пермь» планировали возвести в Перми рядом с городским пляжем и в Березниках. По задумке авторов проекта, это должен быть всесезонный водно-оздоровительный комплекс с бассейнами, саунами, спа и гостиницей. Объем инвестиций составляет 2,9 млрд рублей. Закончить проект хотели в 2039 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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