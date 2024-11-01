В Перми строительство нового термального комплекса отстает от графика

Строительство водно-оздоровительного комплекса в Перми и Березниках идет с нарушением сроков. Из-за этого власти региона лишили проект статуса приоритетного инвестиционного (ПИП).
«Лишение статуса ПИП может быть связано с нарушением условий инвестсоглашения, отставанием ООО „Юга-Пермь“ от сроков мероприятий „дорожной карты“», — пишет «Коммерсант Прикамье». По мнению экспертов, еще одной причиной стала высокая стоимость проекта. Он не окупится в ближайшие годы. Компания ООО «Юга-Пермь» от комментариев отказалась.
Термы «Юга-Пермь» планировали возвести в Перми рядом с городским пляжем и в Березниках. По задумке авторов проекта, это должен быть всесезонный водно-оздоровительный комплекс с бассейнами, саунами, спа и гостиницей. Объем инвестиций составляет 2,9 млрд рублей. Закончить проект хотели в 2039 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!