Добровольческий корпус ВС РФ одним из первых начал использовать мотоциклы на поле боя для быстрого перемещения штурмовых подразделений. Об этом сообщил старший инструктор штурмового мотобата 88-й бригады «Эспаньола» с позывным Яга.
«Главная фишка „Эспаньолы“ — это гибкость мышления и умение адаптироваться буквально ежесекундно к любой новой ситуации. Хорошая подготовка очень важна, но если есть „пролежни от фуражки“, даже она не поможет», — заявил инструктор в беседе с «Ридусом». По его словам, мотоциклы позволяют оперативно преодолевать зоны действия дронов и артиллерии противника, что является новшеством в тактике современной российской армии.
Командир штурмового отряда Питбуль отметил дополнительное применение мотоциклов в военных условиях: они эффективны для эвакуации раненых с поля боя. Это особенно важно, когда фронт находится в статичном положении, и каждая минута на счету для спасения жизни бойцов. Автор канала «Живов Z» также подметил, что использование байка позволяет быстро заходить на позицию и выходить с нее.
Современные мотоциклетные штурмовые отряды, называемые мотобатом, работают малыми группами на легких кроссовых мотоциклах российского и китайского производства. Под командованием Питбуля, известного кавалера двух орденов Мужества и бывшего футбольного фаната, мотобат добился успехов, включая операции под Угледаром и Богдановкой. Основная тактика мотоштурмовиков заключается в быстром и скрытном подходе к линиям боестолкновения, используя системы РЭБ и эффект неожиданности.
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