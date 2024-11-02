Мотоштурмовики рассказали, как работает новое для российской армии подразделение

Добровольцы первыми начали применять мотоциклы на поле боя на СВО
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Штурмовики используют мотоциклы для спасения раненых в зонах СВО
Штурмовики используют мотоциклы для спасения раненых в зонах СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Добровольческий корпус ВС РФ одним из первых начал использовать мотоциклы на поле боя для быстрого перемещения штурмовых подразделений. Об этом сообщил старший инструктор штурмового мотобата 88-й бригады «Эспаньола» с позывным Яга.

«Главная фишка „Эспаньолы“ — это гибкость мышления и умение адаптироваться буквально ежесекундно к любой новой ситуации. Хорошая подготовка очень важна, но если есть „пролежни от фуражки“, даже она не поможет», — заявил инструктор в беседе с «Ридусом». По его словам, мотоциклы позволяют оперативно преодолевать зоны действия дронов и артиллерии противника, что является новшеством в тактике современной российской армии.

Командир штурмового отряда Питбуль отметил дополнительное применение мотоциклов в военных условиях: они эффективны для эвакуации раненых с поля боя. Это особенно важно, когда фронт находится в статичном положении, и каждая минута на счету для спасения жизни бойцов. Автор канала «Живов Z» также подметил, что использование байка позволяет быстро заходить на позицию и выходить с нее.

Современные мотоциклетные штурмовые отряды, называемые мотобатом, работают малыми группами на легких кроссовых мотоциклах российского и китайского производства. Под командованием Питбуля, известного кавалера двух орденов Мужества и бывшего футбольного фаната, мотобат добился успехов, включая операции под Угледаром и Богдановкой. Основная тактика мотоштурмовиков заключается в быстром и скрытном подходе к линиям боестолкновения, используя системы РЭБ и эффект неожиданности.

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Добровольческий корпус ВС РФ одним из первых начал использовать мотоциклы на поле боя для быстрого перемещения штурмовых подразделений. Об этом сообщил старший инструктор штурмового мотобата 88-й бригады «Эспаньола» с позывным Яга. «Главная фишка „Эспаньолы“ — это гибкость мышления и умение адаптироваться буквально ежесекундно к любой новой ситуации. Хорошая подготовка очень важна, но если есть „пролежни от фуражки“, даже она не поможет», — заявил инструктор в беседе с «Ридусом». По его словам, мотоциклы позволяют оперативно преодолевать зоны действия дронов и артиллерии противника, что является новшеством в тактике современной российской армии. Командир штурмового отряда Питбуль отметил дополнительное применение мотоциклов в военных условиях: они эффективны для эвакуации раненых с поля боя. Это особенно важно, когда фронт находится в статичном положении, и каждая минута на счету для спасения жизни бойцов. Автор канала «Живов Z» также подметил, что использование байка позволяет быстро заходить на позицию и выходить с нее. Современные мотоциклетные штурмовые отряды, называемые мотобатом, работают малыми группами на легких кроссовых мотоциклах российского и китайского производства. Под командованием Питбуля, известного кавалера двух орденов Мужества и бывшего футбольного фаната, мотобат добился успехов, включая операции под Угледаром и Богдановкой. Основная тактика мотоштурмовиков заключается в быстром и скрытном подходе к линиям боестолкновения, используя системы РЭБ и эффект неожиданности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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