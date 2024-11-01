01 ноября 2024

Власти Пермского края станут контролировать работу экскурсоводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Для гидов введут государственную аттестацию
Для гидов введут государственную аттестацию Фото:

В Перми деятельность гидов и экскурсоводов возьмут под государственный контроль. Об этом сообщил telegram-канал «Парламент Пермский край».

«Предполагается, что уполномоченный орган в сфере туризма и туристской деятельности разработает соответствующее положение. Также положение о комиссии, которая будет аттестовывать экскурсоводов и гидов-переводчиков», — сказано в сообщении.

Уточняется, что такой законопроект направили в краевой парламент. Его рассмотрят на заседании в январе.

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В Перми деятельность гидов и экскурсоводов возьмут под государственный контроль. Об этом сообщил telegram-канал «Парламент Пермский край». «Предполагается, что уполномоченный орган в сфере туризма и туристской деятельности разработает соответствующее положение. Также положение о комиссии, которая будет аттестовывать экскурсоводов и гидов-переводчиков», — сказано в сообщении. Уточняется, что такой законопроект направили в краевой парламент. Его рассмотрят на заседании в январе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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