Власти Пермского края станут контролировать работу экскурсоводов

Для гидов введут государственную аттестацию
В Перми деятельность гидов и экскурсоводов возьмут под государственный контроль. Об этом сообщил telegram-канал «Парламент Пермский край».
«Предполагается, что уполномоченный орган в сфере туризма и туристской деятельности разработает соответствующее положение. Также положение о комиссии, которая будет аттестовывать экскурсоводов и гидов-переводчиков», — сказано в сообщении.
Уточняется, что такой законопроект направили в краевой парламент. Его рассмотрят на заседании в январе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!