В Перми водители общественного транспорта получат право бесплатного проезда

Власти Перми планируют ввести бесплатный проезд для водителей общественного транспорта. Проект решения опубликован на сайте пермской городской думы.
«Предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров общественным транспортом, на возмещение затрат по бесплатному проезду водителей общественного транспорта, состоящих в их штате, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми», — сказано в сообщении. Уточняется, что бесплатный проезд предоставят только индивидуальным предпринимателям или коммерческим организациям. Для водителей муниципальных учреждений такой привилегии не будет.
Также депутаты рассмотрят возможность проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». По планам властей, все эти мероприятия сделают профессию водителя более привлекательной.
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