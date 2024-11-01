В Пермском крае сократилось количество безработных

В Пермском крае всего 3,8 тысячи безработных
В сентябре 2024 года в Пермском крае стало меньше человек, которые нигде официально не работают. Количество безработных сократилось до 3,8 тысячи человек. Об этом сказано в отчете Пермьстата.
«Количество безработных в сентябре 2023 года — 5,2 тысячи человек. В сентябре 2024 года — 3,87 тысячи человек», — говорится на сайте ведомства.
При этом количество безработных, которым нашли работу, тоже стало меньше. В сентябре 2024 года трудоустроили 927 человек, а годом ранее — 1,5 тысячи человек.
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