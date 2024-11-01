01 ноября 2024

В Пермском крае сократилось количество безработных

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае всего 3,8 тысячи безработных
В Пермском крае всего 3,8 тысячи безработных Фото:

В сентябре 2024 года в Пермском крае стало меньше человек, которые нигде официально не работают. Количество безработных сократилось до 3,8 тысячи человек. Об этом сказано в отчете Пермьстата.

«Количество безработных в сентябре 2023 года — 5,2 тысячи человек. В сентябре 2024 года — 3,87 тысячи человек», — говорится на сайте ведомства.

При этом количество безработных, которым нашли работу, тоже стало меньше. В сентябре 2024 года трудоустроили 927 человек, а годом ранее — 1,5 тысячи человек.

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В сентябре 2024 года в Пермском крае стало меньше человек, которые нигде официально не работают. Количество безработных сократилось до 3,8 тысячи человек. Об этом сказано в отчете Пермьстата. «Количество безработных в сентябре 2023 года — 5,2 тысячи человек. В сентябре 2024 года — 3,87 тысячи человек», — говорится на сайте ведомства. При этом количество безработных, которым нашли работу, тоже стало меньше. В сентябре 2024 года трудоустроили 927 человек, а годом ранее — 1,5 тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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