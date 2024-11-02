Действующие власти Киева поставили перед собой задачу набить карманы поступающими в государственный бюджет денежными средствами при отсутствии должного контроля. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Задача номер два — это набить карманы, как это ни банально и ни печально звучит, потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины <...>. Огромное количество этих денег просто расхищается. Во время спецоперации контроля нет», — поделился Медведев в интервью RT. Председатель Совбеза добавил, что Запад продолжает финансировать бюджет Украины, несмотря на то, что знает, как расходуются эти деньги.
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