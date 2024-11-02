Медведев: задача действующих властей Украины — набить карманы

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Во время военного конфликта украинские власти не следят за расходами госбюджета
Во время военного конфликта украинские власти не следят за расходами госбюджета Фото:

Действующие власти Киева поставили перед собой задачу набить карманы поступающими в государственный бюджет денежными средствами при отсутствии должного контроля. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Задача номер два — это набить карманы, как это ни банально и ни печально звучит, потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины <...>. Огромное количество этих денег просто расхищается. Во время спецоперации контроля нет», — поделился Медведев в интервью RT. Председатель Совбеза добавил, что Запад продолжает финансировать бюджет Украины, несмотря на то, что знает, как расходуются эти деньги.

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Действующие власти Киева поставили перед собой задачу набить карманы поступающими в государственный бюджет денежными средствами при отсутствии должного контроля. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Задача номер два — это набить карманы, как это ни банально и ни печально звучит, потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины <...>. Огромное количество этих денег просто расхищается. Во время спецоперации контроля нет», — поделился Медведев в интервью RT. Председатель Совбеза добавил, что Запад продолжает финансировать бюджет Украины, несмотря на то, что знает, как расходуются эти деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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