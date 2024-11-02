На Украине заявляют о скором выпуске дальнобойных ракет

Спецтехноэкспорт: выпуск дальнобойных ракет для ВСУ начнется в 2025 году

Украина рассчитывает выпускать свои дальнобойные ракеты к 2025 году Фото: Министерство обороны Украины

На Украине заявили, что намерены начать выпуск собственных баллистических и крылатых ракет в середине 2025 года. С таким тезисом выступил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров.

«Я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть», — сказал Петров в разговоре с журналистами украинского издания «Обозреватель».

Еще в августе украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что первая баллистическая ракета местного производства прошла испытания. Сам он не обозначил, какой дальности была данная ракета, однако советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк потом обозначил, что дальность составляла до 700 километров. В настоящий момент ВС РФ уничтожают как украинское вооружение, так и западное.