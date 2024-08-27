Зеленский утверждает, что Украина испытала собственную баллистическую ракету

27 августа 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Зеленский сообщил об испытаниях первой баллистической ракеты Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине были проведены испытания первой баллистической ракеты, произведенной в стране. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. «Украина провела первые испытания собственной баллистической ракеты», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляция проходит youtube-канале офиса президента. Такое оружие может обладать дальностью полета до тысячи километров. Однако при этом ВС РФ на фронте успешно уничтожают оружие ВСУ. Так, за сутки в Курской области было ликвидировано два миномета, одна РСЗО HIMARS, произведенная в США, три артиллерийских орудия, 28 боевых бронированных машин и другое вооружение противника. Также ВС России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам на Украине, которые снабжают военно-промышленный комплекс (ВПК), передает «Национальная служба новостей». В Минобороны уточнили, что удар был нанесен по электроподстанциям в девяти областях и газокомпрессорным станциям в трех регионах страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине были проведены испытания первой баллистической ракеты, произведенной в стране. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. «Украина провела первые испытания собственной баллистической ракеты», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляция проходит youtube-канале офиса президента. Такое оружие может обладать дальностью полета до тысячи километров. Однако при этом ВС РФ на фронте успешно уничтожают оружие ВСУ. Так, за сутки в Курской области было ликвидировано два миномета, одна РСЗО HIMARS, произведенная в США, три артиллерийских орудия, 28 боевых бронированных машин и другое вооружение противника. Также ВС России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам на Украине, которые снабжают военно-промышленный комплекс (ВПК), передает «Национальная служба новостей». В Минобороны уточнили, что удар был нанесен по электроподстанциям в девяти областях и газокомпрессорным станциям в трех регионах страны.