Группа «Алиса» пожаловалась на слушателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске должны были пройти 8, 10 и 12 ноября
Концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске должны были пройти 8, 10 и 12 ноября Фото:

Рок-группа «Алиса» перенесла ноябрьские концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске из-за низких продаж билетов. Музыканты должны были презентовать новый альбом «Гойда». Об этом сообщила группа в своем telegram-канале.

«Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе.<...> Едешь в город N — билеты не продаются», — написала «Алиса» в своем telegram-канале. Участники группы добавили, что они могли бы провести концерты только в Москве и Санкт-Петербурге, но фанаты из других городов начнут выражать недовольство. Выступления в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске были запланированы на 8, 10 и 12 ноября.

Группа «Алиса» накануне представила новый альбом «Гойда», который стал 23 студийным альбомом коллектива. Релиз состоялся в сентябре 2024 года и включил в себя 16 композиций. В поддержку нового альбома «Алиса» проведет тур, в рамках которого запланированы концерты в нескольких городах России, включая Санкт-Петербург, Москву, Калининград, Воронеж, Нижний Новгород и Калугу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рок-группа «Алиса» перенесла ноябрьские концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске из-за низких продаж билетов. Музыканты должны были презентовать новый альбом «Гойда». Об этом сообщила группа в своем telegram-канале. «Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе.<...> Едешь в город N — билеты не продаются», — написала «Алиса» в своем telegram-канале. Участники группы добавили, что они могли бы провести концерты только в Москве и Санкт-Петербурге, но фанаты из других городов начнут выражать недовольство. Выступления в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске были запланированы на 8, 10 и 12 ноября. Группа «Алиса» накануне представила новый альбом «Гойда», который стал 23 студийным альбомом коллектива. Релиз состоялся в сентябре 2024 года и включил в себя 16 композиций. В поддержку нового альбома «Алиса» проведет тур, в рамках которого запланированы концерты в нескольких городах России, включая Санкт-Петербург, Москву, Калининград, Воронеж, Нижний Новгород и Калугу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...