Группа «Алиса» пожаловалась на слушателей

Рок-группа «Алиса» перенесла ноябрьские концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске из-за низких продаж билетов. Музыканты должны были презентовать новый альбом «Гойда». Об этом сообщила группа в своем telegram-канале.
«Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе.<...> Едешь в город N — билеты не продаются», — написала «Алиса» в своем telegram-канале. Участники группы добавили, что они могли бы провести концерты только в Москве и Санкт-Петербурге, но фанаты из других городов начнут выражать недовольство. Выступления в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске были запланированы на 8, 10 и 12 ноября.
Группа «Алиса» накануне представила новый альбом «Гойда», который стал 23 студийным альбомом коллектива. Релиз состоялся в сентябре 2024 года и включил в себя 16 композиций. В поддержку нового альбома «Алиса» проведет тур, в рамках которого запланированы концерты в нескольких городах России, включая Санкт-Петербург, Москву, Калининград, Воронеж, Нижний Новгород и Калугу.
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