Главе СКР доложат о расследовании насилия подростков над ребенком в Челябинске

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела на подростков, издевавшихся над девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следственными органами СК России по Челябинской области по факту противоправных действий, совершенных группой подростков в отношении девочки, расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. доложить о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СК России.
На видео, которое появилось в соцсетях 2 ноября, подростки издеваются над ребенком. По данным СКР по Челябинской области, инцидент произошел еще 4 октября. Две девушки-подростка заставили девочку встать на колени и извиняться, при этом били по лицу. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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