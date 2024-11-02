Главе СКР доложат о расследовании насилия подростков над ребенком в Челябинске

02 ноября 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Алексантру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела Фото: Следственный комитет РФ Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела на подростков, издевавшихся над девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СК России по Челябинской области по факту противоправных действий, совершенных группой подростков в отношении девочки, расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. доложить о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СК России. На видео, которое появилось в соцсетях 2 ноября, подростки издеваются над ребенком. По данным СКР по Челябинской области, инцидент произошел еще 4 октября. Две девушки-подростка заставили девочку встать на колени и извиняться, при этом били по лицу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела на подростков, издевавшихся над девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СК России по Челябинской области по факту противоправных действий, совершенных группой подростков в отношении девочки, расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. доложить о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе СК России. На видео, которое появилось в соцсетях 2 ноября, подростки издеваются над ребенком. По данным СКР по Челябинской области, инцидент произошел еще 4 октября. Две девушки-подростка заставили девочку встать на колени и извиняться, при этом били по лицу. По данному факту возбуждено уголовное дело.