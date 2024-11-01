Двух девочек поставят на учет в полиции за избиение школьницы в Челябинске

В Челябинске двух девочек подросткового возраста поставят на учет за избиение школьницы. Кадры видеозаписи опубликованы в социальной сети, сообщили 2 ноября в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«События, запечатленные на видеозаписи с участием подростков, получившей сегодня распространение в социальных сетях, происходили 4 октября. Установлены двое несовершеннолетних, наносивших удары, они будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Заявление от родителей пострадавшей поступило в отдел полиции «Тракторозаводской». С их слов, дочь избили около одного из торговых центров района.
Девочки, которые избили школьницу, не достигли 16-летнего возраста. Поэтому к ответственности привлекут их родителей по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями <…> обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Санкция статьи влечет предупреждение или административный штраф от ста до пятисот рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!