01 ноября 2024

Двух девочек поставят на учет в полиции за избиение школьницы в Челябинске

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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, общежитие, подъезд, полиция, полицейский автомобиль
Полиция проводит проверку по факту ЧП (архивное фото) Фото:

В Челябинске двух девочек подросткового возраста поставят на учет за избиение школьницы. Кадры видеозаписи опубликованы в социальной сети, сообщили 2 ноября в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«События, запечатленные на видеозаписи с участием подростков, получившей сегодня распространение в социальных сетях, происходили 4 октября. Установлены двое несовершеннолетних, наносивших удары, они будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Заявление от родителей пострадавшей поступило в отдел полиции «Тракторозаводской». С их слов, дочь избили около одного из торговых центров района.

Девочки, которые избили школьницу, не достигли 16-летнего возраста. Поэтому к ответственности привлекут их родителей по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями <…> обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Санкция статьи влечет предупреждение или административный штраф от ста до пятисот рублей.

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В Челябинске двух девочек подросткового возраста поставят на учет за избиение школьницы. Кадры видеозаписи опубликованы в социальной сети, сообщили 2 ноября в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «События, запечатленные на видеозаписи с участием подростков, получившей сегодня распространение в социальных сетях, происходили 4 октября. Установлены двое несовершеннолетних, наносивших удары, они будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Заявление от родителей пострадавшей поступило в отдел полиции «Тракторозаводской». С их слов, дочь избили около одного из торговых центров района. Девочки, которые избили школьницу, не достигли 16-летнего возраста. Поэтому к ответственности привлекут их родителей по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями <…> обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Санкция статьи влечет предупреждение или административный штраф от ста до пятисот рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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