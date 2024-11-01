Дело об угрозе убийства возбудили на подростков, избивших девочку в Челябинске

02 ноября 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Уголовное дело против девочек возбуждено по двум статьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело об угрозе убийства и причинению тяжкого вреда здоровью возбудили на подростков, который избили школьницу в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Компания подростков применяла насилие в отношении девочки, свои противоправные действия они сняли на видео. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 213 УК РФ (хулиганство), частью первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание по первой статье составляет до семи лет лишения свободы, по второй — до двух лет лишения свободы. Видеокадры, на которых показано, как дети избивают школьницу, были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» 2 ноября. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что инцидент произошел еще 4 октября. Судя по кадрам, две девочки избили школьницу. Они заставили ее встать на колени и извиняться, при этом продолжали бить по лицу. Все происходящее было снято на камеру. Двое несовершеннолетних, которые наносили удары, будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщили ранее в пресс-службе челябинской полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело об угрозе убийства и причинению тяжкого вреда здоровью возбудили на подростков, который избили школьницу в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Компания подростков применяла насилие в отношении девочки, свои противоправные действия они сняли на видео. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 213 УК РФ (хулиганство), частью первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание по первой статье составляет до семи лет лишения свободы, по второй — до двух лет лишения свободы. Видеокадры, на которых показано, как дети избивают школьницу, были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» 2 ноября. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что инцидент произошел еще 4 октября. Судя по кадрам, две девочки избили школьницу. Они заставили ее встать на колени и извиняться, при этом продолжали бить по лицу. Все происходящее было снято на камеру. Двое несовершеннолетних, которые наносили удары, будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщили ранее в пресс-службе челябинской полиции.