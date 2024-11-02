В Санкт-Петербурге мужчину насмерть придавило лифтом в больнице

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Электромашины для хирургического корпуса ОДКБ. Екатеринбург, лифт не работает, лифт на ремонте, лифт не исправен
Мужчина скончался в Санкт-Петербурге во время проведения ремонтных работ в больнице Фото:

В Санкт-Петербурге мужчину насмерть зажало лифтом на территории Ленинградской областной клинической больницы. Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. Об этом пишут журналисты.

«В субботу в Ленинградской областной клинической больнице зажало лифтера. <…> Мужчину удалось вытащить, <…> однако 64-летний электромеханик [подрядной организации] ООО „Профилифт+“ скончался», — передают авторы издания 78.ru. На месте работают следователи.

Информацию о трагическом происшествии подтвердили в больнице. Они называют произошедшее несчастным случаем. Отмечается, что мужчину удалось вовремя вытащить после того, как его придавило лифтом и оказать первую помощь, однако это не помогло сохранить ему жизнь.

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В Санкт-Петербурге мужчину насмерть зажало лифтом на территории Ленинградской областной клинической больницы. Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. Об этом пишут журналисты. «В субботу в Ленинградской областной клинической больнице зажало лифтера. <…> Мужчину удалось вытащить, <…> однако 64-летний электромеханик [подрядной организации] ООО „Профилифт+“ скончался», — передают авторы издания 78.ru. На месте работают следователи. Информацию о трагическом происшествии подтвердили в больнице. Они называют произошедшее несчастным случаем. Отмечается, что мужчину удалось вовремя вытащить после того, как его придавило лифтом и оказать первую помощь, однако это не помогло сохранить ему жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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