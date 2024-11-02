В Санкт-Петербурге мужчину насмерть придавило лифтом в больнице

В Санкт-Петербурге мужчину насмерть зажало лифтом на территории Ленинградской областной клинической больницы. Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. Об этом пишут журналисты.
«В субботу в Ленинградской областной клинической больнице зажало лифтера. <…> Мужчину удалось вытащить, <…> однако 64-летний электромеханик [подрядной организации] ООО „Профилифт+“ скончался», — передают авторы издания 78.ru. На месте работают следователи.
Информацию о трагическом происшествии подтвердили в больнице. Они называют произошедшее несчастным случаем. Отмечается, что мужчину удалось вовремя вытащить после того, как его придавило лифтом и оказать первую помощь, однако это не помогло сохранить ему жизнь.
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