Захарова: Киев отказался от более 500 военнопленных своих солдат

02 ноября 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Мария Захарова обвинила Киев в том, что тот бросил более 500 своих солдат, взятых в плен ВС РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России предложило передать Украине 935 украинских военнопленных в текущем году, однако Киев принял только 279 из них. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В этом году министерство обороны РФ передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 украинских военнопленных. Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279», — сказала Захарова в ходе онлайн-брифинга. Трансляция ведется на официальном сайте МИД РФ, а также соцсетях. На днях военкор Елена Соколова сообщила, что Россия и Украина совершили обмен военнопленными, передав каждая по 30 бойцов, в Курской области. Однако в Минобороны информацию не подтверждали. Стороны украинского конфликта периодически обмениваются пленными солдатами. Официально в середине октября Киев и Москва передали друг другу по 95 военнослужащих, уточнили в военном ведомстве РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны России предложило передать Украине 935 украинских военнопленных в текущем году, однако Киев принял только 279 из них. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В этом году министерство обороны РФ передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 украинских военнопленных. Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279», — сказала Захарова в ходе онлайн-брифинга. Трансляция ведется на официальном сайте МИД РФ, а также соцсетях. На днях военкор Елена Соколова сообщила, что Россия и Украина совершили обмен военнопленными, передав каждая по 30 бойцов, в Курской области. Однако в Минобороны информацию не подтверждали. Стороны украинского конфликта периодически обмениваются пленными солдатами. Официально в середине октября Киев и Москва передали друг другу по 95 военнослужащих, уточнили в военном ведомстве РФ.