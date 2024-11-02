Захарова: Киев отказался от более 500 военнопленных своих солдат

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
Мария Захарова обвинила Киев в том, что тот бросил более 500 своих солдат, взятых в плен ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России предложило передать Украине 935 украинских военнопленных в текущем году, однако Киев принял только 279 из них. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этом году министерство обороны РФ передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 украинских военнопленных. Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279», — сказала Захарова в ходе онлайн-брифинга. Трансляция ведется на официальном сайте МИД РФ, а также соцсетях.

На днях военкор Елена Соколова сообщила, что Россия и Украина совершили обмен военнопленными, передав каждая по 30 бойцов, в Курской области. Однако в Минобороны информацию не подтверждали. Стороны украинского конфликта периодически обмениваются пленными солдатами. Официально в середине октября Киев и Москва передали друг другу по 95 военнослужащих, уточнили в военном ведомстве РФ.

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Министерство обороны России предложило передать Украине 935 украинских военнопленных в текущем году, однако Киев принял только 279 из них. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В этом году министерство обороны РФ передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 украинских военнопленных. Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279», — сказала Захарова в ходе онлайн-брифинга. Трансляция ведется на официальном сайте МИД РФ, а также соцсетях. На днях военкор Елена Соколова сообщила, что Россия и Украина совершили обмен военнопленными, передав каждая по 30 бойцов, в Курской области. Однако в Минобороны информацию не подтверждали. Стороны украинского конфликта периодически обмениваются пленными солдатами. Официально в середине октября Киев и Москва передали друг другу по 95 военнослужащих, уточнили в военном ведомстве РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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