Военкор Соколова: Россия и Украина обменялись пленными 30 на 30

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Украина передала России 30 военнопленных, сообщила военкор Елена Соколова
Украина передала России 30 военнопленных, сообщила военкор Елена Соколова Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Россия и Украина совершили обмен военнопленными, передав каждая по 30 бойцов, в Курской области. Об этом сообщила военкор Елена Соколова.

«В Курской области состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 30 на 30», — написала Елена Соколова в своем telegram-канале. По ее данным, обмен важен для обеих сторон. Где именно произошел обмен, не уточняется.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Россия и Украина совершили обмен военнопленными, передав каждая по 30 бойцов, в Курской области. Об этом сообщила военкор Елена Соколова. «В Курской области состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 30 на 30», — написала Елена Соколова в своем telegram-канале. По ее данным, обмен важен для обеих сторон. Где именно произошел обмен, не уточняется. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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