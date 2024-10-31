Военкор Соколова: Россия и Украина обменялись пленными 30 на 30

Украина передала России 30 военнопленных, сообщила военкор Елена Соколова
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Россия и Украина совершили обмен военнопленными, передав каждая по 30 бойцов, в Курской области. Об этом сообщила военкор Елена Соколова.
«В Курской области состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 30 на 30», — написала Елена Соколова в своем telegram-канале. По ее данным, обмен важен для обеих сторон. Где именно произошел обмен, не уточняется.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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