Как быстро оформить документы при переезде в другой регион

Вице-премьеру Григоренко показали сервис, помогающий переехать в другой регион
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый сервис сократит время и количество нужных документов для переезда
Новый сервис сократит время и количество нужных документов для переезда Фото:

Новый сервис «жизненная ситуация», помогающий переехать в другой регион в два раза быстрее, создали в Калининграде. Программу презентовали заместителю председателя правительства — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

Сервис на госуслугах поможет в сопровождении всех этапов переезда: от задумки до осуществления. Там можно будет подать заявление о регистрации по месту жительства, удаленно прикрепиться к поликлинике или записать ребенка в школу и детский сад, и переоформить все социальные выплаты. Количество очных визитов в ведомства снизится с восьми до четырех.

«Переезд в другой регион связан с оформлением большого количества документов — от смены регистрации по месту жительства до записи детей в школу и детский сад. Сервис „жизненная ситуация“ для переезда поможет людям проще и быстрей оформить все документы, а вместо визитов в ведомства сосредоточиться на решении более важных вопросов», — сказал Дмитрий Григоренко.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, что если раньше оформление всех документов занимало 20 дней, то со следующего года оно уменьшится в два раза, до 10. Кроме того, в сервисе «жизненные ситуации» будет необходимая информация о том, как переехать людям с особенностями здоровья или тем, у кого есть питомцы.

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Новый сервис «жизненная ситуация», помогающий переехать в другой регион в два раза быстрее, создали в Калининграде. Программу презентовали заместителю председателя правительства — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко. «Переезд в другой регион связан с оформлением большого количества документов — от смены регистрации по месту жительства до записи детей в школу и детский сад. Сервис „жизненная ситуация“ для переезда поможет людям проще и быстрей оформить все документы, а вместо визитов в ведомства сосредоточиться на решении более важных вопросов», — сказал Дмитрий Григоренко. Как сообщили в аппарате вице-премьера, что если раньше оформление всех документов занимало 20 дней, то со следующего года оно уменьшится в два раза, до 10. Кроме того, в сервисе «жизненные ситуации» будет необходимая информация о том, как переехать людям с особенностями здоровья или тем, у кого есть питомцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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