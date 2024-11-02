02 ноября 2024

Axios: США предостерегли Иран от дальнейших ударов по Израилю

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция, ливан
Иран планирует перед выборами в США нанести удар по Израилю Фото:

Администрация президента США Джо Байдена предупредила Иран, что не сможет удержать Израиль от ответного удара в случае агрессии со стороны Тегерана. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Администрация (Джо) Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян», — пишет портал Axios со ссылкой свои источники. Уточняется, что сообщение США было передано Ирану напрямую, несмотря на редкость прямых контактов между двумя странами. В случае агрессии со стороны Ирана ответ Израиля может не ограничиться точечными ударами, подчеркнул американский чиновник, сообщают источники.

Ранее сообщалось, что Иран планирует осуществить масштабную атаку с территории Ирака по Израилю до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября, передает RT. Это решение является ответной мерой на недавние агрессивные действия со стороны Израиля. Предположительно, для проведения операции будут использованы дроны и баллистические ракеты в значительном количестве.

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Администрация президента США Джо Байдена предупредила Иран, что не сможет удержать Израиль от ответного удара в случае агрессии со стороны Тегерана. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Администрация (Джо) Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян», — пишет портал Axios со ссылкой свои источники. Уточняется, что сообщение США было передано Ирану напрямую, несмотря на редкость прямых контактов между двумя странами. В случае агрессии со стороны Ирана ответ Израиля может не ограничиться точечными ударами, подчеркнул американский чиновник, сообщают источники. Ранее сообщалось, что Иран планирует осуществить масштабную атаку с территории Ирака по Израилю до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября, передает RT. Это решение является ответной мерой на недавние агрессивные действия со стороны Израиля. Предположительно, для проведения операции будут использованы дроны и баллистические ракеты в значительном количестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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