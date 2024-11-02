Axios: США предостерегли Иран от дальнейших ударов по Израилю

03 ноября 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Иран планирует перед выборами в США нанести удар по Израилю Фото: Министерство обороны Израиля Администрация президента США Джо Байдена предупредила Иран, что не сможет удержать Израиль от ответного удара в случае агрессии со стороны Тегерана. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Администрация (Джо) Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян», — пишет портал Axios со ссылкой свои источники. Уточняется, что сообщение США было передано Ирану напрямую, несмотря на редкость прямых контактов между двумя странами. В случае агрессии со стороны Ирана ответ Израиля может не ограничиться точечными ударами, подчеркнул американский чиновник, сообщают источники. Ранее сообщалось, что Иран планирует осуществить масштабную атаку с территории Ирака по Израилю до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября, передает RT. Это решение является ответной мерой на недавние агрессивные действия со стороны Израиля. Предположительно, для проведения операции будут использованы дроны и баллистические ракеты в значительном количестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена предупредила Иран, что не сможет удержать Израиль от ответного удара в случае агрессии со стороны Тегерана. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Администрация (Джо) Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян», — пишет портал Axios со ссылкой свои источники. Уточняется, что сообщение США было передано Ирану напрямую, несмотря на редкость прямых контактов между двумя странами. В случае агрессии со стороны Ирана ответ Израиля может не ограничиться точечными ударами, подчеркнул американский чиновник, сообщают источники. Ранее сообщалось, что Иран планирует осуществить масштабную атаку с территории Ирака по Израилю до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября, передает RT. Это решение является ответной мерой на недавние агрессивные действия со стороны Израиля. Предположительно, для проведения операции будут использованы дроны и баллистические ракеты в значительном количестве.