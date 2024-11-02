Сколько получают самые высокооплачиваемые врачи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге самая высокая медианная зарплата среди врачей у стоматологов-хирургов-имплантологов, которые зарабатывают по 220 тысяч рублей в месяц. Больше на такой должности платят только в Москве и Санкт-Петербурге — 280 и 250 тысяч рублей соответственно.
«Согласно исследованию, наибольшие медианные зарплаты среди докторов в семи федеральных округах России получают стоматологи-хирурги-имплантологи — 280 тысяч рублей в Москве, 250 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, 220 тысяч рублей в Екатеринбурге, по 190 тысяч рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, 200 тысяч рублей в Новосибирске, а во Владивостоке — 240 тысяч рублей», — говорится в исследовании портала SuperJob для РИА «Новости».
В топе зарплат врачей в перечисленных выше городах — специалисты в области репродуктивной медицины, чьи доходы колеблются между 165 и 240 тысячами рублей. Что касается доходов косметологов, то они находятся в диапазоне от 155 до 230 тысяч рублей. Заработки ортодонтов варьируются от 155 до 220 тысяч рублей. Анестезиологи-реаниматологи получают от 130 до 190 тысяч рублей, в то время как стоматологи-терапевты зарабатывают от 120 до 180 тысяч рублей.
Ранее URA.RU раскрывало зарплаты медсестер в Екатеринбурге. Они могут достигать 85 тысяч рублей.
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