Сколько получают самые высокооплачиваемые врачи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стоматологам хирургам-имплантологам платят по 220 тысяч рублей

03 ноября 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Самая высокая зарплата врачей в Екатеринбурге выше, чем в Нижнем Новгороде, Ростове, Новосибирске и Владивостоке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге самая высокая медианная зарплата среди врачей у стоматологов-хирургов-имплантологов, которые зарабатывают по 220 тысяч рублей в месяц. Больше на такой должности платят только в Москве и Санкт-Петербурге — 280 и 250 тысяч рублей соответственно. «Согласно исследованию, наибольшие медианные зарплаты среди докторов в семи федеральных округах России получают стоматологи-хирурги-имплантологи — 280 тысяч рублей в Москве, 250 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, 220 тысяч рублей в Екатеринбурге, по 190 тысяч рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, 200 тысяч рублей в Новосибирске, а во Владивостоке — 240 тысяч рублей», — говорится в исследовании портала SuperJob для РИА «Новости». В топе зарплат врачей в перечисленных выше городах — специалисты в области репродуктивной медицины, чьи доходы колеблются между 165 и 240 тысячами рублей. Что касается доходов косметологов, то они находятся в диапазоне от 155 до 230 тысяч рублей. Заработки ортодонтов варьируются от 155 до 220 тысяч рублей. Анестезиологи-реаниматологи получают от 130 до 190 тысяч рублей, в то время как стоматологи-терапевты зарабатывают от 120 до 180 тысяч рублей. Ранее URA.RU раскрывало зарплаты медсестер в Екатеринбурге. Они могут достигать 85 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге самая высокая медианная зарплата среди врачей у стоматологов-хирургов-имплантологов, которые зарабатывают по 220 тысяч рублей в месяц. Больше на такой должности платят только в Москве и Санкт-Петербурге — 280 и 250 тысяч рублей соответственно. «Согласно исследованию, наибольшие медианные зарплаты среди докторов в семи федеральных округах России получают стоматологи-хирурги-имплантологи — 280 тысяч рублей в Москве, 250 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, 220 тысяч рублей в Екатеринбурге, по 190 тысяч рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, 200 тысяч рублей в Новосибирске, а во Владивостоке — 240 тысяч рублей», — говорится в исследовании портала SuperJob для РИА «Новости». В топе зарплат врачей в перечисленных выше городах — специалисты в области репродуктивной медицины, чьи доходы колеблются между 165 и 240 тысячами рублей. Что касается доходов косметологов, то они находятся в диапазоне от 155 до 230 тысяч рублей. Заработки ортодонтов варьируются от 155 до 220 тысяч рублей. Анестезиологи-реаниматологи получают от 130 до 190 тысяч рублей, в то время как стоматологи-терапевты зарабатывают от 120 до 180 тысяч рублей. Ранее URA.RU раскрывало зарплаты медсестер в Екатеринбурге. Они могут достигать 85 тысяч рублей.