12 октября 2024

Больше только в Москве и Питере: раскрыты зарплаты медсестер в Екатеринбурге

В Екатеринбурге медсестрам платят до 85 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, пост медсестры, онкоурология
Минимальная зарплата медсестер в Екатеринбурге 43 тысяч рубли Фото:

В Екатеринбурге зарплаты медсестер могут достигать 85 тысяч рублей в месяц. Больше на такой должности получают только работники в Москве и Санкт-Петербурге, где готовы платить 100 и 95 тысяч соответственно. Статистикой с URA.RU поделились представители сервиса по поиску работы SuperJob.

«Зарплатный максимум медицинской сестры терапевта в коммерческих клиниках в Москве достигает 100 тыс., в Санкт-Петербурге — 90 тысяч, в Екатеринбурге — 85 тысяч рублей», — сказано в сообщении. На максимальные зарплаты в Екатеринбурге могут рассчитывать специалисты с опытом от трех лет.

Медсестрам с двухлетний стажем предлагают 50-70 тысяч рублей. А медсестрам без опыта или со стажем один год готовы платить от 43 до 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, кому из врачей Свердловской области больше всего подняли зарплату за год. Сильнее всего выросли зарплаты у ассистентов стоматолога, им платят 50,6 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге зарплаты медсестер могут достигать 85 тысяч рублей в месяц. Больше на такой должности получают только работники в Москве и Санкт-Петербурге, где готовы платить 100 и 95 тысяч соответственно. Статистикой с URA.RU поделились представители сервиса по поиску работы SuperJob. «Зарплатный максимум медицинской сестры терапевта в коммерческих клиниках в Москве достигает 100 тыс., в Санкт-Петербурге — 90 тысяч, в Екатеринбурге — 85 тысяч рублей», — сказано в сообщении. На максимальные зарплаты в Екатеринбурге могут рассчитывать специалисты с опытом от трех лет. Медсестрам с двухлетний стажем предлагают 50-70 тысяч рублей. А медсестрам без опыта или со стажем один год готовы платить от 43 до 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, кому из врачей Свердловской области больше всего подняли зарплату за год. Сильнее всего выросли зарплаты у ассистентов стоматолога, им платят 50,6 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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