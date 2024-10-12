Больше только в Москве и Питере: раскрыты зарплаты медсестер в Екатеринбурге

В Екатеринбурге медсестрам платят до 85 тысяч рублей

13 октября 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Минимальная зарплата медсестер в Екатеринбурге 43 тысяч рубли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге зарплаты медсестер могут достигать 85 тысяч рублей в месяц. Больше на такой должности получают только работники в Москве и Санкт-Петербурге, где готовы платить 100 и 95 тысяч соответственно. Статистикой с URA.RU поделились представители сервиса по поиску работы SuperJob. «Зарплатный максимум медицинской сестры терапевта в коммерческих клиниках в Москве достигает 100 тыс., в Санкт-Петербурге — 90 тысяч, в Екатеринбурге — 85 тысяч рублей», — сказано в сообщении. На максимальные зарплаты в Екатеринбурге могут рассчитывать специалисты с опытом от трех лет. Медсестрам с двухлетний стажем предлагают 50-70 тысяч рублей. А медсестрам без опыта или со стажем один год готовы платить от 43 до 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, кому из врачей Свердловской области больше всего подняли зарплату за год. Сильнее всего выросли зарплаты у ассистентов стоматолога, им платят 50,6 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге зарплаты медсестер могут достигать 85 тысяч рублей в месяц. Больше на такой должности получают только работники в Москве и Санкт-Петербурге, где готовы платить 100 и 95 тысяч соответственно. Статистикой с URA.RU поделились представители сервиса по поиску работы SuperJob. «Зарплатный максимум медицинской сестры терапевта в коммерческих клиниках в Москве достигает 100 тыс., в Санкт-Петербурге — 90 тысяч, в Екатеринбурге — 85 тысяч рублей», — сказано в сообщении. На максимальные зарплаты в Екатеринбурге могут рассчитывать специалисты с опытом от трех лет. Медсестрам с двухлетний стажем предлагают 50-70 тысяч рублей. А медсестрам без опыта или со стажем один год готовы платить от 43 до 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, кому из врачей Свердловской области больше всего подняли зарплату за год. Сильнее всего выросли зарплаты у ассистентов стоматолога, им платят 50,6 тысяч рублей.