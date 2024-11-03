Украина атаковала Россию десятками беспилотников

Российские силы за последние сутки сбили 28 беспилотников ВСУ, нарушивших воздушное пространство страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили и перехватили 28 украинских БПЛА над российскими регионами», — говорится в сообщении ведомства. Эти меры были приняты в ответ на попытки нарушения границ воздушного пространства РФ.
Ранее Минобороны России раскрыло детали массовой атаки дронов, произошедшей вечером 31 октября. Согласно предоставленной информации, системы ПВО смогли уничтожить 20 дронов над территорией Курской области, 13 — над Брянской областью, четыре — над Орловской областью, три — над Белгородской областью и один — над Республикой Крым.
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