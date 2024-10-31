Минобороны раскрыло детали массовой атаки БПЛА по России вечером 31 октября

ВСУ пытались атаковать несколько регионов России вечером 31 октября. Российские системы ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ, рассказали в Министерстве обороны РФ.
«С 20.30 до 22.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сказано в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что средствами противовоздушной обороны было сбито 20 украинских дронов над Курской областью, 13 дронов над Брянской областью, четыре дрона над Орловской областью, три дрона над Белгородской областью и один дрон над территорией Республики Крым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.