31 октября 2024

Минобороны раскрыло детали массовой атаки БПЛА по России вечером 31 октября

Минобороны РФ: 31 октября Россию пытался атаковать 41 беспилотник ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ применили БПЛА против России
ВСУ применили БПЛА против России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ пытались атаковать несколько регионов России вечером 31 октября. Российские системы ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ, рассказали в Министерстве обороны РФ.

«С 20.30 до 22.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сказано в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что средствами противовоздушной обороны было сбито 20 украинских дронов над Курской областью, 13 дронов над Брянской областью, четыре дрона над Орловской областью, три дрона над Белгородской областью и один дрон над территорией Республики Крым.

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ВСУ пытались атаковать несколько регионов России вечером 31 октября. Российские системы ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ, рассказали в Министерстве обороны РФ. «С 20.30 до 22.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сказано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что средствами противовоздушной обороны было сбито 20 украинских дронов над Курской областью, 13 дронов над Брянской областью, четыре дрона над Орловской областью, три дрона над Белгородской областью и один дрон над территорией Республики Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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