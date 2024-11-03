МИД Турции: Украина должна сохранить территориальную целостность

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Для справедливого завершения конфликта на Украине, она должна сохранить свои территории, заявили глава МИД Турции Хакан Фидан
Для справедливого завершения конфликта на Украине, она должна сохранить свои территории, заявили глава МИД Турции Хакан Фидан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что при урегулировании украинского конфликта справедливым будет сохранение ее территориальной целостности. По заявлению Хакана, Турция является другом для обеих сторон и поэтому говорит правду.

«Справедливое разрешение [конфликта] должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — сообщил Хакан Фидан в беседе с Hurriyet. По словам главы МИД Турции, у страны особые отношения и с Россией, и с Турцией, и поэтому она поступает как друг — говорит им правду.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о последствиях нарушения договоренностей со стороны Киева. Он заявил, что чем дольше Киев нарушает договоренности, тем меньше территорий у него остается.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что при урегулировании украинского конфликта справедливым будет сохранение ее территориальной целостности. По заявлению Хакана, Турция является другом для обеих сторон и поэтому говорит правду. «Справедливое разрешение [конфликта] должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — сообщил Хакан Фидан в беседе с Hurriyet. По словам главы МИД Турции, у страны особые отношения и с Россией, и с Турцией, и поэтому она поступает как друг — говорит им правду. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о последствиях нарушения договоренностей со стороны Киева. Он заявил, что чем дольше Киев нарушает договоренности, тем меньше территорий у него остается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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