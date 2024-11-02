Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о последствиях нарушений договоренностей со стороны Украины. На открытии XVI Ассамблеи Русского мира он подчеркнул, что неисполнение Киевом международных соглашений ведет к уменьшению контролируемой ими территории.
«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», — отметил министр. Его слова передает ТАСС.
Лавров указал на невыполнение Украиной ряда международных договоренностей, что, по его мнению, привело к изменению геополитической ситуации в регионе. Он подчеркнул, что несоблюдение Киевом условий договоренностей февраля 2014 года стало причиной изменения статуса Крыма.
Лавров отметил, что невыполнение Минских договоренностей в 2015 году и отказ предоставить особый статус части Донбасса усугубили конфликт. Глава МИД РФ напомнил и о невыполненных Украиной Стамбульских договоренностях апреля 2022 года.
Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заметил, что ВСУ скоро придется покинуть Курскую область. Это связанно с риском того, что ВС РФ могут в отместку занять приграничные территории Украины в Сумской области.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к нации с объявлением, в котором заявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В своем выступлении он подчеркнул, что цели по захвату украинских территорий Россией не преследуются. В октябре того же года президент ратифицировал законодательство о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
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