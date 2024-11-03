Депутаты Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) требуют от федерального правительства Германии объяснений в связи с сообщениями о пребывании немецких солдат на Украине. Парламентарии обратились к кабмину с запросом, исходя из публикации в Business Insider о наличии немецких военнослужащих в Киеве с начала лета 2024 года.
«По нашему мнению, пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий ... затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной конфликта... Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать расширения войны и добиться немедленного прекращения огня», — выразили свою позицию члены Бундестага от BSW. Текст обращения приводит «Лента.ру».
В рамках данной ситуации парламентарии также подчеркивают необходимость получения официальных разъяснений от правительства. Это связано с тем, что канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно обещал не отправлять военных на Украину.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник перечислил страны, которые привлекает Киев для пополнения армии. По его словам, Украина и Запад вербуют наемников для ВСУ с помощью частных военных компаний из США и Польши.
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