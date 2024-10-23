Посол МИД РФ перечислил страны, которые привлекает Киев для пополнения армии

Мирошник: Запад вербует наемников для ВСУ с помощью ЧВК
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу, stock
Киев и Запад использует несколько ЧВК из Польши и США для вербовки наемников, заявил Родион Мирошник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина и западные страны используют для вербовки наемников в ряды ВСУ частные военные компании (ЧВК) из США и Польши. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Для вербовки наемников западными и украинскими спецслужбами задействуются возможности американских частных военных компаний „Экедеми“, „Кьюбик“, „Дакхос бенефитс“, „Дин корпорейшен“, „Форвард обзервейшен групп“, „Гиперион сервисис“ и „Сане оф либерти интернэшнл“», — заявил Мирошник в своем докладе, информацию из которого передает РИА «Новости». Также в вербовке наемников принимают участие ЧВК из Польши «Юропиэн секьюрити экедеми» и «Эй-Эс-Би-Эс Отаго».

Ранее глава ФСБ, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ (СОРБ) Александр Бортников сообщил, что в сформированный Западом «Интернациональный легион территориальной обороны Украины» вошли 18 тысяч наемников из более чем 85 страна мира. Бортников отметил, что в основном вербовка бойцов за рубежом проходит через украинские загранучреждения, передает «Национальная служба новостей».

Кроме того, в Колумбии выдвинули требование прекратить вербовать их граждан для участия в боях на Украине. На данный момент Министерству иностранных дел страны известно о трех колумбийцах, которые были задержаны в России. Они обвиняются в наемничестве и участии в боях на стороне ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина и западные страны используют для вербовки наемников в ряды ВСУ частные военные компании (ЧВК) из США и Польши. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Для вербовки наемников западными и украинскими спецслужбами задействуются возможности американских частных военных компаний „Экедеми“, „Кьюбик“, „Дакхос бенефитс“, „Дин корпорейшен“, „Форвард обзервейшен групп“, „Гиперион сервисис“ и „Сане оф либерти интернэшнл“», — заявил Мирошник в своем докладе, информацию из которого передает РИА «Новости». Также в вербовке наемников принимают участие ЧВК из Польши «Юропиэн секьюрити экедеми» и «Эй-Эс-Би-Эс Отаго». Ранее глава ФСБ, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ (СОРБ) Александр Бортников сообщил, что в сформированный Западом «Интернациональный легион территориальной обороны Украины» вошли 18 тысяч наемников из более чем 85 страна мира. Бортников отметил, что в основном вербовка бойцов за рубежом проходит через украинские загранучреждения, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, в Колумбии выдвинули требование прекратить вербовать их граждан для участия в боях на Украине. На данный момент Министерству иностранных дел страны известно о трех колумбийцах, которые были задержаны в России. Они обвиняются в наемничестве и участии в боях на стороне ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...