Украина и западные страны используют для вербовки наемников в ряды ВСУ частные военные компании (ЧВК) из США и Польши. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Для вербовки наемников западными и украинскими спецслужбами задействуются возможности американских частных военных компаний „Экедеми“, „Кьюбик“, „Дакхос бенефитс“, „Дин корпорейшен“, „Форвард обзервейшен групп“, „Гиперион сервисис“ и „Сане оф либерти интернэшнл“», — заявил Мирошник в своем докладе, информацию из которого передает РИА «Новости». Также в вербовке наемников принимают участие ЧВК из Польши «Юропиэн секьюрити экедеми» и «Эй-Эс-Би-Эс Отаго».
Ранее глава ФСБ, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ (СОРБ) Александр Бортников сообщил, что в сформированный Западом «Интернациональный легион территориальной обороны Украины» вошли 18 тысяч наемников из более чем 85 страна мира. Бортников отметил, что в основном вербовка бойцов за рубежом проходит через украинские загранучреждения, передает «Национальная служба новостей».
Кроме того, в Колумбии выдвинули требование прекратить вербовать их граждан для участия в боях на Украине. На данный момент Министерству иностранных дел страны известно о трех колумбийцах, которые были задержаны в России. Они обвиняются в наемничестве и участии в боях на стороне ВСУ.
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