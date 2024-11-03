Три контратаки ВСУ отражены в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 150 человек
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Вооруженные силы России продолжают наступательные операции и успешно отразили три контратаки украинских войск в Курской области. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.
«Отражены три контратаки. ВСУ потеряли за сутки более 150 человек, боевую машину пехоты и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщили в ведомстве. Уточняется, общие потери Украины на курском направлении составляют более 29 250 человек.
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